Seriál M.A.S.H. slaví 50 let: Co se stalo se Šťabajznou, Radarem či Hawkeyem?

Kultovní seriál M.A.S.H slaví padesát let Kultovní seriál M.A.S.H., který vypráví příběhy vojenských lékařů během korejské války, slaví letos už padesát let od natočení prvního dílu. První díl seriálu se objevil na amerických televizních obrazovkách poprvé 17. září 1972, poslední pak v únoru roku 1983 trhal divácké rekordy, zhlédlo ho totiž na 125 milionů diváků. Seriál plný humoru a nadsázky se dodnes těší velké divácké oblibě. Během doby natáčení vznikla mezi herci nerozlučná přátelství. Některá z nich trvají dodnes. Věděli jste ale, že ne vždycky se kultovní M.A.S.H. setkal s úspěchem? Zakusil totiž i hořkou kritiku. I když byl seriál až nástupcem stejnojmenného filmu, ve sledovanosti ho bohatě překonal. Filmové zpracování knižní předlohy s názvem M*A*S*H Goes To Maine se totiž nesetkalo s valným úspěchem. Po propadnutí filmu novináři či veřejnost neočekávali valný úspěch ani od jeho seriálového zpracování. Například časopis Times tenkrát krátce po odvysílání prvního dílu označil celý seriál za největší zklamání sezóny a mluvilo se o možném konci natáčení. Zlom nastal až po sedmnáctém díle, kdy došlo k průlomu a seriál se začal těšit divácké oblíbenosti.

Benjamin Franklin Pierce neboli Hawkeye Idol žen, nenapravitelný vtipálek a nositel obrovského charismatu, takový byl Hawkeye neboli Benjamin Franklin Pierce v seriálu M.A.S.H. Postava oblíbeného Hawkeyeho se také jako jediná objevila úplně v každém díle seriálu. Jeho představiteli Alanovi Aldovi je dnes osmdesát šest let a do proutníka má opravdu daleko. Se svojí ženou Arlene je přes šedesát let! Po posledním díle seriálu M.A.S.H., který herec sám režíroval, zůstal ve filmové branži a navíc se vrátil na prkna, která znamenají svět – tedy do divadla. Zahrál si v několika filmech režírovaných Woodym Allenem a na dlouhých dvanáct let se stal moderátorem cyklu zabývajícího se vědou Vědecké hranice Ameriky. Za svoje herecké výkony získal řadu ocenění a několik nominací na Oscara. Ve filmu se naposledy objevil před sedmi lety ve snímku Most špiónů. Napsal také autobiografii Nikdy si nedávejte vycpat svého psa. S ostatními herci ze seriálu M.A.S.H. pojí Alana Aldu dodnes silné přátelství. Zejména s věrným parťákem, představitelem BJe, Mikem Farrelem (83), se kterým nyní popřáli seriálu i na Instagramu: „Mike Farrell a já dnes připíjíme na 50. výročí seriálu, který nám změnil život. A na naše skvělé kamarády, kteří z něj udělali to, čím byl," napsal Alan Alda k dojemné společné fotografii se svým dlouholetým hereckým kolegou. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Alan Alda (@thealanalda)

B.J. Hunnicutt Věrný kamarád Hawkeyeho Pierce, který nikdy nezkazil žádnou legraci, takový byl B.J. Hunnicutt. Zahrál si ho Mike Farrell, který do seriálu nastoupil v roce 1975, a nahradil tak Hawkeyeho předchozího parťáka Trappera. Mike Farrell je dodnes aktivním hercem, objevil se například v seriálu American Horror Story. Svůj život ale zasvětil především občanským a humanitárním aktivitám, je zástupcem ředitele instituce Human Rights Watch v Kalifornii a také mluvčím organizace Concern/America. Dříve působil i jako zvláštní vyslanec OSN pro uprchlíky.

Margaret Houlihan neboli Šťabajzna Velkou láskou Hawkeyeho byla po dlouhou dobu vrchní sestra Margaret Houlihan, přezdívaná Šťabajzna. Právě polibek Hawkeyeho se Šťabajznou v závěrečném dílu patří k nejslavnějším scénám seriálu. Představitelka blonďaté zdravotní sestry Loretta Swit se herectví věnovala i po skončení seriálu, a to hlavně divadlu. V 90. letech pověsila herectví na hřebík a začala bojovat za ochranu zvířat. Věnuje se také výrobě vlastních šperků, které prodává. V médiích na sebe upozornila především kvůli řadě plastických operací, kterými prošla.

Maxwell Q. Klinger Jistě si pamatujete bláznivého Klingera, který se v seriálu převlékal do ženských šatů, aby získal paragraf 9 a mohl opustit armádu. Jeho představitel Jamie Farr byl jediný ze všech herců, který do natáčení mohl vnést osobní prožitky. Před natáčením seriálu totiž doopravdy sloužil jako voják ve válce v Koreji. Se seriálovou postavou toho měl Jamie společného víc, stejně jako Klinger se narodil v Toledu v Ohiu libanonským rodičům. Jamie Farr je momentálně nejstarším žijícím hercem ze seriálu, navíc stále hraje, a to především v divadle. Stejně jako Alan Alda je i on v dlouhodobém manželství, se svojí manželkou je ženatý skoro šedesát let.

Walter Eugene O'Reilly neboli Radar Srdce všech si získal plachý desátník přezdívaný Radar, který dokázal vždy zaznamenat přílet vrtulníků jako první a usínal se svým plyšovým medvídkem. Jeho představitel Gary Burghoff je všestranně nadaný umělec, který se kromě herectví věnuje i hudbě a byl úspěšným jazzovým bubeníkem tria The We Tree. A co víc, proslul také díky svým malbám divočiny. Málokdo ale ví, že Gary Burghoff má kvůli poruše zárodečného vývoje končetin zdeformované dva prsty na levé ruce. V seriálu proto neustále nosil nějaké desky, aby tuto nedokonalost zakryl.