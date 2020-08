Seriál Přátelé: Jak dnes vypadají nezapomenutelné vedlejší postavy?

Gunther – James Michael Tyler

Neúnavný ctitel Rachel se v sitcomu objevoval celých deset sérií. Gunther pracoval jako barista v kavárně Central Perk, kde se odehrávala velká část seriálu. Svého času zde pracovala i Rachel, do níž se Gunther zamiloval a platonicky ji obdivoval celých deset let. Pochopitelně nesnášel Rosse a dával mu to okatě najevo. Herec James Michal Tyler získal roli Guntera hlavně proto, že jako jediný z uchazečů uměl zacházet s přístrojem na cappuccino. Dveře do Hollywoodu mu to ale příliš neotevřelo, a to ani přesto, že herectví vystudoval. Po skončení Přátel se objevil jen ve dvou nevýrazných filmech a v jedné epizodní roli seriálu Doktůrci. V Hollywoodu ale pořád žije a rád hraje na klávesy, skládá hudbu, ale najde si čas i na tenis a golf.