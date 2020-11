Seriál Přátelé: Kdo měl hrát ztřeštěnou Phoebe, vtipálka Chandlera či Rachel?

Je to čtrnáct let, co seriál Přátelé vtrhnul na televizní obrazovky a…

Kathy Griffin měla být Phoebe Buffay

Bláznivá postava Phoebe je nezapomenutelná, bylo by tomu tak i v případě, že by její roli ztvárnila Kathy Griffin? My si myslíme, že právě Lisa Kudrow byla tou správnou volbou, protože Phoebe je rozhodně tou nejvýraznější postavou seriálu, a to právě díky blonďaté herečce. Kathy Griffin se později uchytila ve vedlejší roli v seriálu Správná Susan po boku Brooke Shields a zahrála si také v několika méně známých filmech.