Seriál Sanitka: Drsná cenzura, nevolnost na place a čachry se sanitkami

Kultovní seriál z prostředí pražské záchranky je zpátky na televizních obrazovkách. V jedenácti epizodách si tak můžete připomenout osudy lékařského týmu v podání oblíbených herců. Víte ale o oblíbeném seriálu opravdu všechno?

Vystřižené scény Natáčení se neobešlo bez vlivu bývalého režimu. Několik scén se muselo vystřihnout nebo zkrátit. Problém byl například s dialogem při emigraci doktora Mádra (Petr Kostka). Hercům připadal scénář příliš schematický, tak to zahráli podle sebe, a i režisér Jiří Adamec změnu uvítal. Když to oznámili scenáristovi Hubačovi, tak jim na to řekl: „Hezky jste to řekli, takhle jsem to měl napsané, ale neprošlo to.“ Do roku 1989 pak byla používána prostřihaná, cenzurovaná verze a teprve po revoluci zazněl celý dialog tak, jak byl natočený. Natáčení Sanitky 2. Jak vybíral režisér Renč herce? Podívejte se na video:

Úvodní hit málem neprošel Ústřední skladbu Můj čas, kterou nazpívali Hana Zagorová, Petr Kotvald a Stanislav Hložek, známe snad všichni nazpaměť. Věta „Příteli chvátej SOS", ale měla být změněna, jinak hrozilo, že se vůbec nepoužije. Prý by si to někdo mohl vyložit jako volání na západ Američanům, aby nás zachránili před Rusy. Naštěstí nakonec zůstala tak, jak ji známe, protože se textově i rytmicky k seriálu skvěle hodí. Možná jste také nevěděla, že hudba byla použita také ve venezuelské telenovele Kassandra.

Poslední kapka V 70. a 80. letech minulého století byla Eva Hudečková velmi populární herečkou. V Sanitce ztvárnila jednu ze svých nejdůležitějších rolí, a to doktorku Evu Dolejšovou, která po rozchodu s doktorem Vojtěchem Janderou (Jaromír Hanzlík) trpí depresemi. Už v té době uvažovala o tom, že s hereckou kariérou sekne a bude se naplno věnovat psaní. Poslední kapkou pak pro ni byla aféra kvůli svetru se šachovnicovým vzorem, který v seriálu měla několikrát na sobě. Někomu totiž připomínal symbol kříže, a kvůli tomu bylo vystřiženo osm scén.

Sanitky z vrakoviště Velkým problémem bylo získat dobové sanitky, protože vozy Škoda 1200/1201 už se v té době nejméně dvacet let nevyráběly a většina z nich byla zlikvidovaná nebo ve zchátralém stavu. Tvůrci je vykupovali z vrakovišť a poté renovovali. Dokonce našli i pár vozů v dobrém stavu u sběratelů v Německu. I tak se jim nedařilo sehnat dostatek vhodných sanitek, které byly pro lékařské potřeby prodlouženy. I když to většina diváků ani nepostřehla, u záchranky by takové sanitky neprošly.

Trable herců Jak už to u seriálů bývá, i v Sanitce stačilo málo a některé postavy by hrál někdo úplně jiný. Například Josef Vinklář, který si zahrál ředitele záchranky Jaroše, dlouho váhal, jestli nabídku přijmout. Po roli neoblíbeného doktora Cvacha z Nemocnice na kraji města se bál hrát dalšího lékaře. Názor změnil po přečtení scénáře, který ho zaujal. Petr Nárožný, který hraje garážmistra Pudila a milovníka psů, ve skutečnosti měl ke čtyřnohým společníkům velký respekt. Asi to vycítili, protože se k němu báli jít. Produkce mu proto mazala plášť špekem a zašívala do něj salám, aby psy nalákala.