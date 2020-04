Seriál Slunečná: Co koronavirus dal i vzal oblíbeným hercům?

Kvůli pandemii uvázli herci ve svých domovech a snad nikdy nebyli doma tak dlouho se svou rodinou a partnery. Co všechno díky nucenému volnu stíhají a na co všechno se těší, až doba omezení skončí?

Bára Jánová coby Sylva Popelková Nucené volno přimělo herečku hodně vařit, jíst a uklízet. „Samozřejmě sleduji zprávy, taky čtu, cvičím a konečně jsem se zase vrhla na psaní,“ přiznává herečka, která je teď často i na telefonu a sociálních sítích. „Jako každý si asi víc volám s rodinou a kamarády, na které nebyl čas v době, kdy se mohlo ven. Taky dost sleduji Instagram. Je fajn, že se tam lidé navzájem snaží povzbudit a pobavit.“ Díky volnu se Bára konečně dostala k věcem, na které nebyl během natáčení seriálu a práce čas. „Nejvíc se ale těším, až tohle skončí. Že půjdu ráno ven a vrátím se zase až ráno. Že uvidím kamarády a rodinu. Že uvidím kolegy ze Slunečné a začneme zase točit,“ vypočítává herečka, které teď nejvíc chybí lidi a sluníčko. Hilton, Kardashian, Penk: Které celebrity jsou slavné zbytečně? 18 Nad tím, proč jsou některé celebrity slavné, občas zůstává rozum…

Veronika Arichteva coby Denisa „Věřte, že občas nedělám vůbec nic,“ prozrazuje Veronika Arichteva, jak teď tráví svůj čas. „Hodně odpočívám, čtu knížky, které jsem měla odložené a nebyl na ně čas. Uklízím nebo stěhuju nábytek.“ Na tom, že teď všichni musí být doma, nevidí herečka nic pozitivního. „Řeči typu, že máme konečně víc času na rodinu, jsou smutný. Na ni si má člověk udělat čas, i když hodně pracuje,“ vysvětluje rázně a dodává, že to je hlavně o prioritách. Naopak se herečce stýská po divadle, práci a možnosti jít ven. „Taky se těším, až se celá naše velká rodina sejde u někoho z nás na zahradě a budeme spolu.“ Věk je jen číslo: Slavné páry, kterým velký věkový rozdíl nedělá problém 24 O mladých ženách, které si vzaly o hodně staršího muže, se často…

Filip Tomsa coby Roman Maxa Herec, který teď nemůže do divadla ani na natáčení, nepociťuje doma velkou změnu. „Sice mám víc času na rodinu než obvykle, ale jinak tento stav pro nás výraznou změnou není. Starší dcera Rozárka je na domácím vzdělávání. Jsme tedy zvyklí trávit čas společně.“ Za velkou výhodu herec považuje to, že žijí na vesnici. „Celá situace je o něco jednodušší díky zahradě a lesům v okolí,“ libuje si Filip, kterého pandemie přivedla ke cvičení. „Začal jsem mít víc času i pro sebe, a tak trochu víc cvičím kvůli zádům.“ Přesto ale i Filip čeká s netrpělivostí na to, až zákazy povolí a bude se moct zase pracovat. „Mám štěstí, že mě má práce baví, takže se těším na práci, kolegy a samozřejmě i na doplnění rodinného rozpočtu.“ Moc by si teď přál, aby lidé používali víc selský rozum a byli ohleduplní. Koronavirus mezi slavnými: Hanks, princ Charles, Bond girl, Ledecký. Kdo se nakazil? 17 I když slavní občas vypadají, jako by byli nedotknutelní, nemusí být…

Roman Tomeš coby Tony Pandemie přinesla k Tomešům nové rozměry. Z Romana a jeho ženy se stávají hlavně zahradníci. „Vrhl jsem se na sázení stromků, keřů, založil jsem záhon a zasadil brambory, Míša zase založila bylinkovou zahrádku. Stali se z nás zahradníci,“ usmívá se herec, který zahradu střídá s domácím nahrávacím studiem. „Píšu muziku, na kterou mám teď víc času. Ta tvůrčí činnost mi alespoň trochu nahrazuje to, co nám karanténa vzala.“ I seriálový Tony přiznává, že mu chybí práce, lidi a společnost. „Ale snažíme se to brát za pozitivní konec a vytěžit z toho maximum pro rodinu. Maximálně se věnujeme sobě. Samozřejmě se ale těšíme, až se budeme zase moci rozlétnout do světa, natáčet, hrát v divadle,“ přemýšlí herec, který se tak díky nouzovému stavu naučil většímu klidu, pozornosti a šetrnosti. Celebrity v době koronaviru: Poznáte, kdo se skrývá pod rouškou? 28 Nošení roušky na ulici a ve veřejných prostorech už se pro nás…