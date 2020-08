Seriál Slunečná: Na podzim přijdou nové tváře i náhrada za Veroniku Arichtevu!

Divácky velmi oblíbený seriál Slunečná vstoupí do podzimní sezóny s několika změnami a hlavně novými tvářemi. Kdo jsou noví hrdinové a kdo se objeví v roli Denisy Kánské?

Karolína – Denisa Nesvačilová Novou postavou bude Karolína, mladá dívka, která se na statek před pár lety dostala, když musela opustit dětský domov, ve kterém vyrůstala. Popelkovi se jí ujali a Běta, která ji přijala skoro za svoji dceru, jí umožnila dokončit školu. Karolína po studiích odjela za prací do Irska. Teď se po dvou letech vrací na statek, aby Bětě vrátila peníze, co jí půjčila, a hlavně si odpočinula. Je divoká, nespoutaná, nic neřeší. Je pravým opakem Týny a navíc se zamiluje do Janka. Hraje ji Denisa Nesvačilová.

Lukáš Verner – Vladimír Polívka Lukáš je doktor – embryolog a specialista na umělé oplodnění, a především Jankův kamarád. Pracují spolu na novém projektu a při té příležitosti se Lukáš zamiluje do Týny. Z kamarádů se tak na krátkou chvíli stanou protivníci v lásce, ale jejich spolupráci a kamarádství to nenaruší. Lukáš časem pochopí, že u Týny nemá šanci, a zaměří svoji pozornost na Karolínu. Bohužel to ale překombinuje, takže i o ní přijde.

Erika – Kristýna Kociánová Herečka z oblastního divadla, která je příbuzná s Kratinovými. Ti se s ní domluví, aby hrála fiktivní partnerku pro Toma (Filip Blažek), protože mu hrozí soud o kluky. Erika je ale na Toma moc divoká, takže je jasné, že si nesednou. Tom by se jí rád zbavil, ale pomoc proti Plesníkové (Zdena Herfortová) potřebuje. Erika se pozvolna do Toma zamiluje a Tom do ní, a nakonec jí nenechá ze Slunečné odjet.