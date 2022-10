Seriál To je vražda, napsala přišel o hvězdu: Zemřela legendární Jessica Fletcher

Angela Brigid Lansbury se narodila 16. října 1925 v Londýně. Do Ameriky se spolu s matkou a dvěma mladšími bratry přestěhovala během druhé světové války, když na Londýn začaly dopadat nacistické bomby. Ještě předtím, v devíti letech, její psychikou otřásla smrt milovaného otce Edwarda Lansburyho, který byl bohatý obchodník se dřevem.

Pestrá herecká kariéra

Londýnská rodačka působila jak na plátně, jevišti, tak i v televizi. Nejvýrazněji se do myslí diváků zapsala hlavně rolí zvídavé spisovatelky, která nemá šanci v životě v klidu psát, protože ji na každém kroku pronásledují vraždy a záhadná tajemství. Tuto roli neohrožené spisovatelky hrála dlouhých dvanáct let. Její aktivní kariéra herečky trvala ale nicméně rovných sedmdesát let.

Začínala na divadelní scéně, kde působila dlouhých šestnáct let. Během té doby získala čtyři ceny Tony za své účinkování v muzikálech na Broadwayi - 1966 Mame, 1969 Dear World, 1975 Gypsy a 1979 Sweeney Todd.

Podařilo se jí dokonce třikrát získat i nominaci na Oscara, na cenu Emmy byla nominována na celkem osmnáctkrát, ani jednou však nevyhrála. Proměnila však několik nominací na Zlatý globus, a tak jí doma na poličce přece jenom nějaká ta soška oceňující její úspěšnou kariéru stála. V roce 2013 jí pak správní rada Akademie filmového umění a věd odhlasovala udělení čestného Oscara za celoživotní dílo v oboru.