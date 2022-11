Seriál Ulice: Adam a Jarka odhaleni, žárlivý Pavel a překvapení pro Magdu

Adam a Jarka se vyhýbají nevyhnutelnému. Dojde k vyzrazení jejich vztahu a jaká bude reakce okolí? Mára Karle zazlívá zradu a nemůže se na ni ani podívat. Ustojí to jejich vztah? Magda čelí novým výzvám kvůli charitě, nyní ji s tím pomohou i studenti, budou se jí líbit obarvené svatební šaty?

Nevyhnutelné odhalení Adam a Jarka i nadále mlží před blízkými, jak to spolu doopravdy mají. Někdo o nich už ví, přesto ani jeden z nich nechce, aby pravda vyšla všeobecně najevo. Jenže to by nesměli pokoušet osud a štěstěnu. Adam se totiž dozví, že bude mít celý večer byt jen pro sebe, a tak pozve Jarku na návštěvu. Souhrou náhod se však osazenstvo bytu vrátí domů mnohem dřív, než Adam předpokládal, ve chvíli, která bude hodně pikantní. A začnou se dít věci… Kdo a při čem přistihne Adama a Jarku? Který z Adamových nejbližších z toho bude na infarkt? A jaké bude mít tento úsměvný megatrapas následky? Jak to má Tomáš Dastlík z Ulice v soukromí? Podívejte se na video:

Manželství Karly a Máry na vlásku Odpustit milované manželce nevěru, jež nebyla žádným jednorázovým úletem, není vůbec snadné. Každý pohled na ni bolí jako dýka vražená do srdce, což krizi mezi partnery jen prohlubuje. Na vlastní kůži to zažívají také Mára a Karla, jejichž manželství se otřásá v základech. Mára se poslední dobou na manželku nemůže ani podívat. Rozpadne se jejich manželství úplně, nebo dojde k usmíření? Drbárna z Ulice: Nevěrník Franta neodolal Skyler a Eva si dovoluje Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a…

Překvapení pro Magdu Jít za svým snem a čelit při tom výzvám, když jde člověk s kůží na trh, chce občas docela velkou odvahu. O tom by nyní mohla dlouze vyprávět i Magda. Pořád o sobě pochybuje, ale kvůli máminu odkazu se rozhodla vystoupit ze své komfortní zóny a udělat něco, co pro ni bylo ještě před pár týdny takřka nemyslitelné. Kromě Oty ji teď povzbuzují už i její studenti. Nejenže jí fandí, dokonce se naplno zapojují i do realizace její nové výzvy. S Otou jí přichystají menší překvapení, jež by ale rozdýchal jen málokdo. Jak Ota a studenti upraví Magdiny svatební šaty? A uskuteční se ve škole vystoupení? Drbárna z Ulice: Zbraň ve škole! Proč ji Šimon přinesl a jaké to má následky? Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a…