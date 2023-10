Seriál Ulice: Aférka u Klímových, Evženův soucit s Luďkem i překvapený Mára

Tento týden v Ulici přinese další porci dramat. Evžen stále řeší svoji bývalou ženu Hanu, která se mu nečekaně vrátila do života, a navíc začíná sympatizovat s Luďkem. Mára řeší volnomyšlenkářství Moniky a u Klímových dojde ke zvratu. Co všechno se tento týden odehraje?

Evžen soucítí s Luďkem Lidské osudy jsou někdy plné paradoxů. To si dnes uvědomí také Evžen, který se shodou náhod přichomýtne k dění mezi Vandou a Luďkem. Přestože kdysi nemohl Luďka vystát, nedej bože se s ním normálně bavit, teď se dokáže velmi dobře vžít do toho, co Blančin exmanžel právě prožívá. Až příliš mu to totiž připomíná jeho vlastní situaci, bezmoc i vztek kvůli exmanželce Haně, která se mu po letech vrátila do života. A zdá se, že z něj hned tak nezmizí. Události navíc naberou takový spád, že Evžen najednou získá pocit, že ho Hana i ostatní tlačí svým chováním ke zdi… Jak se to vyvíjí mezi Luďkem a Vandou? Jak to vnímají Evžen a Blanka? A jaký rozruch udělá v Ulici Hana?

Pokračování 2 / 5 Procitnutí u Klímových Rodinu a nejbližší bereme jako samozřejmost, takže občas zapomeneme, koho vedle sebe máme, jak skvělí lidé a partneři to jsou. Takové procitnutí nyní zažijí i Klímovi, jejichž manželstvím trochu otřásla Ivina aférka s Robertem Duškem. Přestože k ničemu nedošlo a Iva to vůbec nechtěla rozmazávat, nakonec se kvůli tomu semlelo tolik věcí, že to poznamenalo Ivin vztah s Vítkem, který najednou začal o své ženě pochybovat. A právě Robert Dušek se znovu stane katalyzátorem ve vztahu Klímových. Díky němu si oba uvědomí, co v tom druhém vlastně mají… Čím Dušek namíchne Ivu? A jak se právě tenhle jeho čin promítne do jejího manželství s Vítkem?

Pokračování 3 / 5 Márovo tápání Dokážeme jednoznačně definovat naše vztahy? Mára s tím nikdy neměl problém. Naprosto přesně věděl, s kým má volný vztah a s kým to myslí vážně. Stejně jako on to braly i jeho partnerky. Nyní ale Mára trochu tápe. Monika si totiž stále žije vlastním životem. Nemá zapotřebí Márovi všechno říkat a předem se na všem domlouvat, jak je Mára zvyklý z manželství a vztahu s Karlou. O to víc ho nyní rozhodí, když u Moniky nečekaně narazí na sympatického, přátelského Maťa, jenž za ní nepřijel jen na skok na návštěvu… Co je Maťo zač? A co díky němu Márovi dojde?

Pokračování 4 / 5 Milošova tajemství Nevinná tajemství před blízkými má asi kdekdo. Svérázný Miloš není výjimkou, jenže při jeho smůle je obvykle jen otázkou času, kdy to praskne. Také tentokrát Miloš neodhadne situaci, přestože do své konspirace přibere také Františka. S jedním ovšem nepočítá – že by vzbudil podezření u vlastního syna. Malý Milošek není včerejší, proto okamžitě zbystří, když se táta začne chovat divně. A nebyl by to on, aby se nerozhodl přijít této záhadě na kloub, klidně i za cenu spojenectví s mámou, jež si hodlá na svého muže opět posvítit… Jak si Miloš zavaří tentokrát? Co je pro Evu na pováženou? A co se Milošovi vymstí?

Pokračování 5 / 5 Sousedská výpomoc Není nad dobré sousedské vztahy, zvláště mezi starousedlíky, kteří už mají leccos za sebou a navzájem se velmi dobře znají. Své by o tom mohli vyprávět také Vilma Nyklová a Vlastimil Pešek. Byly doby, kdy Lumírova matka byla pro pana Peška jen babou Nyklovou a drbnou první třídy, jíž se raději obloukem vyhýbal, zejména v době, kdy na něj měla i políčeno. To všechno už odvál čas. Nyní se rádi vidí a dokážou se navzájem podržet v horších časech. Když se Vlastimil Pešek dozví od Lumíra, jak na tom jeho matka je, rozhodne se ji navštívit, trochu ji povzbudit a nabídnout pomoc prostřednictvím svého „rodopéda". Jak tohle úsměvné setkání dopadne? S čím se později svěří Lumír panu Peškovi, Miloši a Františkovi v hospodě?