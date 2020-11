Seriál Ulice: Amálie v nemocnici, těžké chvíle u Nyklových a návrat Ingrid

Také tento týden přinese obyvatelům Ulice řadu zvratů. Amélie skončí kvůli Peškovi v nemocnici, Nyklovi se budou vyrovnávat s těžkou ztrátou, Mára a Karla čekají na porod a do toho všeho se vrátí Ingrid. Co dalšího se stane?

Porod na spadnutí Jaká překvapení občas zaskočí nastávající rodiče v porodnici? Mára i Karla se už nemohou dočkat, až se jim narodí jejich Kája. Doma je vše připraveno, byť se vyskytly nečekané komplikace, jež znepříjemňují život všem obyvatelům Ulice. Nastávající rodiče ale věří, že společně to zvládnou, a těší se na miminko. Již brzy nastane den D, kdy má Karla termín porodu. Mára ji hned ráno odveze do porodnice, v níž pak netrpělivě čeká, až vše vypukne… Jaká zpráva ho docela vykolejí? A jak to všechno zvládá Karla?

Těžká zkouška Jak přijmout rány osudu a vyrovnat se s nimi? Nyklovi zažívají hodně náročné období. Nikoho by ve snu nenapadlo, jaký spád to vezme se Světlanou. Její blízcí se pomalu vzpamatovávají ze šoku, který zažili před pár dny. S nastalou situací se perou, jak nejlépe umí. Teď je čekají další těžké chvíle. Za Světlanou přijede nicnetušící Ingrid, aby spolu vyrazily na dámskou jízdu, jak se před pár dny domluvily… Co s Ingrid udělá smutná novina? Jak Lumír a ostatní zvládnou i tuhle nelehkou zkoušku? Čím si nyní procházejí?

Magdin nový začátek Kde sehnat parťáka do nepohody i na lezení? Magda spoléhá na Tomáše, ale ten na sport tohoto druhu moc není. Také Ota se podobným aktivitám vyhýbá obloukem, ovšem pro Magdu má řešení – internetovou seznamku. Magdě se to moc nezdá, nakonec to však přeci jen zkusí. A záhy se z toho vyklube rande s Prokopem… Jaké překvapení ji čeká? Kdo se snaží sbalit Prokopa ve škole? A kdo a proč Magdu k smrti vyděsí?

Janino tajemství Co všechno může vězet za náhlou proměnou a rozzářeností? Jana je najednou jako vyměněná. Doslova září na celé kolo, neobyčejně jí to sluší, je plná elánu, k tomu samý úsměv. Navrch i jedno velké překvapení a také tajemství. Všichni její proměnu přičítají roli v seriálu a vztahu s Brunem. Před pár dny se to mezi nimi vyvíjelo více než slibně. Jak to vypadá nyní? Jaká je pravda? Co Jana pro jistotu přede všemi tají?