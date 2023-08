Seriál Ulice: Anča Lišková končí! Co vedlo její představitelku Ljubu Krbovou k odchodu?

Poslední prázdninový týden se v seriálu Ulice ponese v duchu změn, úsměvných trapasů, špatných zpráv i nové lásky. Obrovské změny a loučení čekají například Anču Liškovou, která využila příležitosti a rozhodla se pro nový začátek. Opouští nejen svůj byt, ale také bistro, aby se mohla naplno věnovat dětem v dětském azylovém domě. Jak to s ní bude dál? A co to znamená pro herečku Ljubu Krbovou, která Anču už osmnáct let ztvárňuje?