Seriál ulice: Ančin trapas v posteli, Anežka v rukou policie a stydlivý Lumír

V Ulici to zase vře! Anička si chce užívat romantické chvilky se Šimonem, ale je z toho akorát trapas, Lumír touží po Dianě, ale stydí se, a odvážná Anežka chce dokončit svoje plány. Povede se jí to? A co dalšího se bude dít tento týden v Ulici?