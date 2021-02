Seriál Ulice: Bára překvapí Frantu, Lumír páchá škody, Evžen zachraňuje Blanku

Blíží se Valentýn, ne všichni obyvatelé Ulice na něj ale budou mít pomyšlení. Lumír napáchá škody, kterých bude litovat, s Blankou to jde rychle z kopce, Bára šokuje Frantu. Co dalšího se tento týden bude dít v Ulici?

Zdeptaná Blanka Evženovi na Blance hodně záleží, chce jí pomoct. Z vlastní zkušenosti ví, čím si nyní prochází a jak náročné to pro ni je. Stačí jedno škobrtnutí, a půjde to s ní rychle z kopce. Bohužel její máma a exmanžel Luděk si myslí, že Evžen přehání a Blanku jen zbytečně deptá. Snaží se ji chránit, ale co když dělají pravý opak, jen aby dokázali Evženovi, že se mýlí? Jak na tom Blanka doopravdy je? Co je pro ni nyní nejhorší? A co pro její blízké? Jaké zásadní zvraty ovlivní jejich životy?

Janina tajná láska Jana je až po uši zamilovaná do slavného kolegy Saši Becka. Už nějaký čas spolu chodí, ale svůj vztah přede všemi tají, aby se vyhnuli nechtěné publicitě, protože Saša je stále ženatý. Nyní si Jana z několika náznaků odvodí, že Saša je připraven jejich vztah odtajnit. A tak udělá něco, co je podle ní dalším logickým krokem, něco, na čem jí hodně záleží… Jak na to Saša zareaguje? Co je pro Janu hodně důležité? A jak spolu ti dva oslaví svátek všech zamilovaných?

Napáchané škody Dokážeme odhadnout své síly a možnosti? Poznáme, kdy a kde je ten pravý čas na velkou životní změnu? Lumír se k jedné takové změně odhodlal minulý týden. Přestože mu to všichni rozmlouvali, Lumír si nedal říct. Nyní zjišťuje, že věci nejsou takové, jak si představoval. Ve snaze pomoci sobě a Lexíkovi bohužel napáchá škody, které si bude dlouho vyčítat… Co se stane? Jak se k tomu postaví jeho rodina? Čeho se všichni obávají?

Vysněné hory Jen co se Vojta dozví, že by mohli jet s Karlou, Márou a Kustíkem na týden hory, okamžitě se celý rozzáří. Bohužel to má malý háček. Vojta se tuhle možnost dozví dříve, než ji Karla s Márou stihnou probrat… Co všechno Vojta později udělá, aby mohli jet na hory? Proč si na Máru kvůli tomu došlápne ve škole Vojtova třídní Puklická? A jak se k tomu Karla a Mára později postaví?