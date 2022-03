Seriál Ulice: Bára se vrací, Karla řeší nevěru a Magdě rupnou nervy

Bářin návrat

Bára odletěla do Bruselu na stáž do renomovaného magazínu před necelým rokem. Původně měla být v zahraničí půl roku, později si tam studijní pobyt ještě prodloužila. Nyní je nečekaně zpět. To samozřejmě vyvolá spoustu otazníků u jejích blízkých, zvláště když kolem svého příletu do Čech docela mlží a navíc odkládá setkání s rodinou. Když ke shledání s rodiči a sourozenci konečně dojde, Bára má po boku jako svou velkou oporu Frantu, jehož se její překvapivý krok také hodně týká. Jak proběhne jejich společné setkání? A z čeho Iva podezřívá Báru?