Seriál Ulice: Bedřich bojuje s nemocí, Jana a Bruno se sbližují

Sblížení Jany a Bruna

Mezi Janou a Brunem je to jako na houpačce. Pořád je to k sobě táhne, jenže už nějaký čas se ve vztazích míjejí, i když to mezi nimi stále jiskří. Teď se stane něco, co ani jeden z nich neplánoval. Něco, co na ně prozradí, jak to spolu doopravdy mají, přestože Bruno chodí už několik měsíců s Dorkou. Čím Bruno a Jana překvapí sami sebe? Jak moc se opět sblíží?