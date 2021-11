Seriál ulice: Bedřich se líbá s Ančou. Magda se rozejde s Mirkem

Chtěli byste bydlet se svou láskou? To je citlivá otázka, někdy takový návrh může znamenat i konec vztahu. Přesně tak to vnímá i Magda. Bedřicha trápí impotence, Blanka váhá, jak dál s Luďkem. Na co dalšího se můžete těšit tento týden v seriálu Ulici?

Stará láska nerezaví? Jak silně jsou provázány naše osudy s těmi, kteří patřili do okruhu našich nejbližších? S lidmi, se kterými máme citové vazby? Jak nám mohou právě oni pomoci ve složitých životních situacích? Bedřich a Anča spolu už několik let nežijí. Mají nové partnery i vlastní životy. Spojují je nejen jejich děti, ale také blízcí lidé a jejich přátelství. Když řeší závažné problémy, vždy je to k tobě přitáhne, protože si jsou i nadále navzájem oporou. Také tentokrát se ukáže, jak silné pouto mezi nimi je. Co s oběma docela zamává? Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Mirek tlačí na pilu Kdy je člověk připraven k velkým změnám ve vztahu? Magda je s Mirkem šťastná, byť to mezi nimi občas křísne kvůli její výbušnosti a jeho nezaujatému pohledu na věc. Mirek chce ale od vztahu s Magdou víc. Nestačí mu pravidelné návštěvy a pendlování mezi dvěma státy kvůli práci. Proto využije příležitosti a rozhodne se pro poměrně radikální změnu. Jakou? A jaké trable bude muset Magda řešit se Žofii a Anežkou?

Luděk má plán Co všechno je člověk ochoten a schopen udělat kvůli tomu, aby si splnil sen, který, jak věří, je také snem jeho nejbližších? Luděk se snaží, aby došlo v jeho a v životě Blanky k obrovské změně, kterou považuje za jejich nový společný začátek. Jenže ona je stále trochu na vážkách. Vysněný dům je bude stát více, než Blanka čekala. To by ale nebyl Luděk, aby neměl plán. Jaký? Co navrhne?

Přešlap Věrka Marečková už párkrát šlápla pořádně vedle, když se začala vměšovat do vztahů lidí ve svém okolí. Myslí to pokaždé dobře, ovšem výsledek její intervence je často pravým opakem toho, co zamýšlí. Nyní se soustředí na vztah svého adoptovaného syna Tonyho a Dominiky. Nemohla si totiž nevšimnout napětí mezi nimi. Bohužel netuší, z čeho pramení. Proto udělá něco, co paradoxně celou situaci ještě více zhorší, něco, co Tonymu jen potvrdí jeho domněnku.



