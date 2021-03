Seriál Ulice: Blance jde o život a Lumír s Ingrid čelí pomluvám

Na začátku března v některých domácnostech v Ulici pořádně přituhne, jinde konečně vysvitne na lepší časy. Dan se rozhodne jít za svým, zato z Blanky se stává troska. Marečkovi zažijí plno překvapivých situací. Jana dospěje k zásadnímu rozhodnutí. Lumír a Ingrid se dostanou už i do řečí. Co se bude dít tento týden?

Blanka v ohrožení Blanka se sice snaží ustát to, co se na ni valí, ale v poslední době to je již nad její síly. Má pocit, že ztrácí vše, co si tak pracně vybudovala, na čem jí záleželo, své jistoty i blízké. Co nevidět dopadne pověstná poslední kapka. Opilá Blanka se zhroutí na ulici, před domem, kde bydlí, před zraky sousedů i dvou mužů jejího života – Luďka a Evžena… Proč jí půjde dokonce o život? Co je pro všechny již hodně alarmující? Kam až může zajít zoufalství v kombinaci se závislostí na alkoholu?

Zhrzený Dan Dan je znovu nevyzpytatelný jako dřív. Nikdo neví, co od něj čekat, což je zejména pro Alici hodně prekérní situace vzhledem k tomu, co všechno by zhrzený Dan nyní mohl prozradit Bedřichovi. Když se Alice dozví, že Dan chce co nejdříve probrat právě s Bedřichem poměrně zásadní věc, dost ji to rozhodí i přiměje urychleně jednat… S jakým výsledkem? Co Dan oznámí Bedřichovi? A jak se to dotkne Alice?

Janino rozhodnutí Jana tajně randí s hvězdným kolegou ze seriálu, ve kterém spolu hrají, už několik měsíců. Čím déle spolu jsou, tím je to pro Janu paradoxně náročnější, protože si opravdový vztah představuje trochu jinak. Už brzy se stane něco, co jí nadobro otevře oči, něco, co ji přiměje k zásadnímu, bolestnému rozhodnutí… Co se Janě přihodí a jaké to má následky? Co si konečně přizná a k čemu pak dospěje?

Velké překvapení Luboš a Mára mají u Věrky zase co žehlit. Shodou náhod dojde k pořádnému rodinnému trapasu, který se nyní ti dva pokusí napravit velkým překvapením, na němž si dají opravdu záležet. Dostanou ale od Věrky ještě jednu šanci? Co jí provedou a jak to chtějí odčinit? Kdo a jak je zachrání takřka na poslední chvíli? A jak zasáhne do Márových plánů kšeftař Mikulka?