Seriál Ulice: Blanka bojuje o Evžena, Mastný před soudem a šikana v práci

Blanka se zuby nehty dává dohromady a touží po tom, aby dostala druhou šanci u Evžena, nepočítá však s nenadálými komplikacemi. Dan se v dílně setká s nezvaným hostem, Janu překvapí maminka a Mastný se ocitne před soudem. Co všechno se tento týden stane v Ulici?

Blanka bojuje o Evžena Blanka vkládá velké naděje do setkání s Evženem. Chce mu přiznat, co k němu cítí, zabojovat u něj o druhou šanci, protože si moc dobře uvědomuje, že o něj přišla kvůli svému pití. Bohužel se ocitne v nesprávný čas na nesprávném místě, a tak odhalí něco, co je pro ni ranou přímo do srdce. Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku. Pavlína Filipovská oslavila 80: Proč není typická babička a jak řešila nevěru? 15 Když ji viděl zamlada na plovárně skladatel Karel Svoboda, léta…

Podezřelá osoba Dan se pozdě večer náhodou vrátí do práce pro zapomenutou nabíječku. Přestože by dílna měla být prázdná, Dan si všimne v šéfově kanceláři podezřelé osoby, která se je evidentně snaží vykrást. Dan nezaváhá ani vteřinu. Rozhodne se vetřelci překazit jeho plány a sám ho zneškodnit. Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Mastný před soudem Radek Mastný si je dobře vědom, že mu nyní pořádně teče do bot. Co nevidět znovu stane před soudem, tentokrát jako obžalovaný. A tak dělá vše pro to, aby unikl vězení a ovlivnil veřejné mínění ve svůj prospěch. Kam až je schopen zajít? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Jana řeší mámu Janě je v poslední době hodně podezřelá máma, která jen září a chová se tak, že Janě okamžitě dojde, která bije. Máma má nového chlapa! Vše do sebe zapadá, tohle Jana v minulosti už zažila několikrát. Vlastně by mámě novou lásku i přála, kdyby to nemělo malý háček. Muž, s nímž máma evidentně něco má, by pro ni měl být tabu… Kdo, s kým a při čem Dianu nachytá? Co všechno právě Diana své dceři tají? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…