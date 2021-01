Seriál Ulice: Blanka má problémy, Magda žárlí a Ája překvapí Mária

Láska je kořením života, ale někdy dokáže hodně potrápit. Spousta vašich známých z Ulice by o tom mohla vyprávět. Nejnověji například Magda. A není sama. Trable s láskou řeší také Jana a svým způsobem i Bára. Zato Mário v poslední době jen září. Již brzy se navíc dozví úžasnou novinku. Jakou? A kdo bude tento týden slavit? Co se bude dít v Ulici?

Ája má novinku Dobrých zpráv není nikdy dost, zvláště v této době. Nastávající maminka Ája zajde oznámit Máriovi hned začerstva do bistra jednu báječnou novinku. Týká se samozřejmě jejich potomka a je to taková pecka, že se Mário okamžitě rozzáří samým štěstím. Ája navíc navrhne i setkání s jeho přáteli, aby se o všechny skvělé zprávy s nimi podělili. Dá se jí ale věřit, nebo je to jen její další manipulace? Jakou novinku má pro Mária? A jak dopadne posezení s Máriovými blízkými? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Blanka ztrácí sílu Kolik toho člověk zvládne a co je už na něj moc? Na Blanku se to v poslední době hrne ze všech stran. Problémy v práci, kvůli kterým čeká návštěvu revizního lékaře, i když si je jistá, že profesně v ničem nepochybila. K tomu pocit, že ji Evžen neustále kontroluje kvůli pití a nesmyslně na ni tlačí, aby se začala léčit. A navrch ještě rozjíždějící se viróza. Na Blanku je toho najednou moc. Najednou už nemá sílu tomu všemu čelit… Co udělá? Kdo jí je překvapivou oporou? A co je pro ni poslední kapkou? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Elenino setkání Co občas udělá s člověkem náhodné setkání? Právničku Elen rozhodí máloco. Teď má ale co dělat, aby na sobě nedala znát, jak ji vykolejilo nečekané shledání s člověkem, s nímž má společnou minulost, s člověkem, který ji připravil o spoustu iluzí a jenž hodně ovlivnil její profesní kariéru. Teď se s ním znovu setkává a rozhodně to není naposledy… Kdo Elen tak zasáhl do života? Proč ji tolik rozhodí nové setkání? A při jaké příležitosti se s dotyčným člověkem znovu setká? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Danova oslava Jak dát druhým najevo, že nám na nich záleží? Jednou z příležitostí jsou třeba oslavy jejich narozenin. A právě tu tajně uspořádá Alice pro Dana. Ten sice své narozeniny slavit nechce, protože si myslí, že není s kým, avšak Alice a ostatní ho rychle vyvedou z omylu. Připraví mu obrovské překvapení, které ho opravdu dojme… Čím ho překvapí? Kdo všechno mu přijde popřát k narozeninám? A co je pro Dana ten největší dárek ze všech? Seriál Arabela: Vyměněná Šafránková, alkoholik Dlouhý i tajemství prstenu 49 Dovedete si vůbec představit osmdesátá léta bez seriálu Arabela?…