Seriál Ulice: Blanka nad propastí, Mára v nesnázích i rodinná opora

Je tu týden obrovských zvratů, jež změní životy některých obyvatel Ulice. U Blanky a jejích blízkých dojde k zemětřesení, které se neobejde bez následků. Nový začátek čeká například Klímovy, jež si vezme na mušku Milena Pumrová. K zásadnímu rozhodnutí dospěje Lumír a svým způsobem také Mára. Rande se nečekaně vymkne z rukou Frantovi a Báře. Co se bude dít v Ulici tento týden?

Blanka nad propastí Co všechno se musí stát, než s vámi dojde druhým trpělivost a vezmou váš osud do svých rukou, i když pro vás to může být hodně nepříjemné? Blančini nejbližší si o ni dělají čím dál větší starost. Její sestřička, Evžen i Adam vidí, do jaké propasti se Blanka řítí. A protože jim na ní záleží, dají jí celkem rázně najevo, že takhle to už dál nejde… Co je pro ně poslední kapkou? Proč se Blanka úplně sesype? K jakým velkým zvratům dojde nejen u ní, ale také ve vzájemných vztazích v rodině? Přelomový týden u Blanky a jejích blízkých právě začíná…

Rušno u Klímových Kam až může dospět napětí v práci i v domácnosti, kdy vám všechno přerůstá přes hlavu? Iva a Vítek zažívají docela náročné dny. Stěhují se konečně do svého bytu, takže zase zakopávají o krabice a pořádně nevědí, kde co je. K tomu oba dva řeší svoji práci, i když každý z nich trochu jinak. Když se tyhle stresy nakumulují, zákonitě dojde k přetlaku a pak k výbuchu, který tentokrát nezůstane bez následků… Jaká je pravda o domácím násilí u Klímových a o monoklu, který na Vítkově oku začne hrát všemi barvami? Jak se do Vítkova života vloží Milena Pumrová? Co všechno jí Vítek přizná?

Rodinná opora Co je v životě nejdůležitější? U Nyklových je v poslední době prioritou rodina. Lumír a jeho blízcí si jsou navzájem oporou, společně překonávají náročné chvíle a věří, že zase bude lépe. Vendula se snaží držet ovdovělého tátu nad vodou, jak jen může. To ale neznamená, že by nemyslela i sama na sebe. Díky Áje nyní dospěje k rozhodnutí, které se hodně týká Pavla, k rozhodnutí, jež pro oba znamená nový začátek a velké životní změny… Jaké? K čemu inspiruje Vendulu Ája? Jakou novinkou Ája překvapí Mária i Nyklovy tentokrát? A co pro Lumíra znamená Ingrid?

Nezapomenutelné rande Jak potěšit holku, na které vám hodně záleží? Jaké překvapení by jí udělalo opravdu radost? Franta vymyslí pro Báru rande, na které hned tak nezapomene. Přestože je konec ledna, Franta pro ni přichystá něco, co máme obvykle spojené s letní pohodou, něco, co je v tuto dobu opravdu originální. Přestože ti dva nyní září zamilovaností, již brzy do jejich vztahu zasáhnou stíny minulosti… Co se stane? Jak dopadne jejich rande? A jak společný večer, od kterého si hodně slibují?