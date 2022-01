Seriál Ulice: Blanka odolává alkoholu, Anežka se popere, Karla má těžkosti

Rvačka před školou

Co všechno mohou způsobit drby a pomluvy, které se šíří rychlostí blesku v prostředí, kde jim každý naslouchá a rád si přihřeje svou polívčičku? Anežka se od návratu z hor nestačí divit, co se to kolem ní děje. Spolužáci významně zmlknou, kdykoli vejde do třídy, holky mají narážky, kterým Anežka nerozumí, a vrcholem všeho je potupa, o niž se jí postarají kluci ze školy. Anežku to tak rozlítí, že se s nimi porve přímo před třídou. Kdo se přichomýtne ke rvačce?