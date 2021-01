Seriál Ulice: Blanka řádí jako za mlada, komu hrozí stalking?

V Ulici se život po Vánocích už vrátil do starých kolejí, nuda tam ale rozhodně není. Vlastimil se rozhodne léčit nemoci slivovicí, Pumrová dostane nečekanou lekci v Gábinině salonu a Blanka prožívá v životě peklo. Co dalšího vás čeká tento týden v Ulici?

Divoké léčení Jak zatočit s viry a bacily? Amálie sází na alternativní medicínu a osvědčené bylinky. Vlastimil Pešek nedá dopustit na medikament nad medikamenty – slivovici. Má to ale malý háček. Tahle medicína může tak zachutnat, že jí najednou není stále dost… Jak se Amálii a Vlastimilovi vymkne léčení z rukou? Jakou divočinu by do nich nikdo neřekl? A jak si s nimi poradí rázná Marie?

Lekce pro Pumrovou Jak si s námi osud občas pohrává? Milena Pumrová se už vidí v Gábinině salonu jako velká podnikatelka, která to všem natře. Veronice a Jitce opět začíná diktovat, jak to tam od teď bude chodit, ale tenhle pocit vítězství si moc dlouho neužije. V salonu se totiž znenadání objeví její konkurence s pěkně ostrými lokty, která s ní zamete takovým způsobem, že se v první chvíli nezmůže na slovo… Jakou lekci a od koho Pumrová dostane? Co všechno se v salonu rozpoutá? A jaké to má překvapivé dohry?

Rozjetá Blanka Co může potěšit víc než shledání s přáteli, s nimiž jste naladěni na stejnou vlnu? Veronika a Patrik uspořádají přímo gurmánské hody, na které pozvou Blanku a Evžena. Nakonec dorazí jen samotná Blanka, která si to hodlá bez své drahé polovičky opravdu užít. Patrik i Veronika jen koukají, co v ní vězí, když to rozjede jako za studentských let. Bohužel ti dva netuší, čím si Blanka právě prochází, co všechno se skrývá za jejími hláškami a narážkami… Kdo dělá Blance peklo ze života? Jaké to má následky? A co je v přímém kontrastu s pohodou a štěstím Veroniky a Patrika?

Nové vztahy Není rande jako rande. Pro někoho je každá schůzka velkou výzvou a dobrodružstvím, jiný si naplno užívá rodící se vztah a lásku. Jana a Saša Beck i nadále úzkostlivě tají, že spolu chodí. Scházejí se jen v soukromí, což znamená nejen velkou konspiraci, ale také maskování, jež toho druhého naprosto odbourá. Tajnosti kolem svého rodícího se vztahu dělají i Bára s Frantou, jimž už zamilovanost kouká z očí… Jak to na ně praskne? Co podnikne kvůli Janě Saša Beck? A jak se provalí nový vztah Bruna?

Podivná náhoda Nakolik si všímáme lidí kolem sebe, jež denně míjíme? Poznáme, kdy se jedná jen o náhodné setkání a kdy si nás někdo cíleně vyhlédne? Kristýna si díky náhodě zapamatuje tvář člověka, kterého si všimne ve své blízkosti i následujícího dne. Přestože ji to zarazí, s Denisem to vezmou s nadhledem. Jenže záhy se ukáže, že jejich vtípky o stalkingu zřejmě nejsou takovou fantasmagorií, jak si myslí… Proč by se měli mít na pozoru? Co rozhodně není jen obyčejná náhoda?