Seriál Ulice: Blanka se hádá s Luďkem, Anča chrání Sáru a Věrka má malér

V Ulici to opět vře. Tentokrát si Luděk podá Adama kvůli jeho rozhodnutím, Anča se dozví Sářina temná tajemství a v Ulici také vypukne sousedská válka. Co dalšího se tento týden stane?

Luděk si podá Adama Kdy je ten správný čas na osamostatnění a na to, abychom si zařídili život podle svých představ? Adam se k tomu rozhodne právě teď, jen pár dní před zahájením studia na vysoké škole. Ví naprosto přesně, co chce a také to, co už nemá ve svém věku zapotřebí. To se týká nejen samotného studia, ale také zázemí během něj. Jeho plány se samozřejmě ani trochu nezamlouvají jeho ambicióznímu otci Luďkovi, jenž si Adama drsně podá, aby ho přivedl k rozumu... Co Adam jen tak nerozdýchá? Jak zasáhne do sporu otce a syna Blanka? A co je i pro ni docela přes čáru?

Anča chrání Sáru Jak poznat, co je pravda a co lež? Kdy můžeme bezmezně důvěřovat? A kdy je lepší si informace ověřit? Anča zná osmnáctiletou Sáru i její rodinu už několik let díky spolupráci s azylovým domem, v němž Sára často pobývala. Anča ví, jak těžké to Sára měla doma v minulosti, proto má tendenci jí pomáhat a chránit ji. Teď ale Anča zjistí, že nic není takové, jak se zdá. Ukáže se totiž, že také Sára má svá temná tajemství... Co se Anča dozví? Co všechno začne vyplouvat na povrch? Z čeho a proč má Sára pořádně nahnáno?

Sousedská válka Jak se naše okolí vybarví, když začne jít do tuhého? S kým je možná domluva? A kdo si prosadí svou i přes výhrady ostatních? Zatímco Vendula si myslí, že s Kateřinou, novou majitelkou hospody, se dá dohodnout, Vilma Nyklová od Kateřiny nečeká nic dobrého, minimálně co se jejich rodiny týče. Lumír musí dát mámě tentokrát bohužel za pravdu. A to ani netuší, že se schyluje k nelítostné sousedské válce... Kdo a jak ji rozpoutá? A jak do téhle války vstoupí starosta Hložánek?