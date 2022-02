Seriál Ulice: Blanka se rozhoduje mezi Luďkem a Evženem. Jak to dopadne?

Kdy je ten správný okamžik pro zásadní krok, po kterém se změní život nejen nám samotným, ale také našim blízkým? Blanka si připadá už nějakou dobu jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Luděk nyní uskutečňuje jejich dávný sen. Pustil se do stavby domku za Prahou, kde bude dostatek místa pro celou jejich rodinu. Jenže Blanka je už někde jinde. Rodina je u ní sice stále prioritou, ale Luďka prostě nemiluje. Nechce s ním proto ani žít a hrát si na šťastný pár. Tu opravdovou lásku totiž cítí k Evženovi. Co se rozhodne udělat?

Jak dát holce najevo, že je pro vás jediná na světě, že vám na ní skutečně záleží? Mário miluje Áju celým svým srdcem, nejraději by jí snesl modré z nebe. Jenže ta má strach, že jí ho jednoho krásného dne může odloudit jiná, a tak touží po jistotě, kterou je podle ní zásnubní prstýnek. A právě v tom je ta potíž. Mário nechce riskovat další odmítnutí, zvláště teď, když jim to tak klape. Áje chystá velké narozeninové překvapení, jehož součástí je i šperk v charakteristické krabičce. Co se v ní ukrývá?

Napínavá akce

Co je podle autorů kriminálních seriálů nejvíce vzrušující na práci vyšetřovatelů? Co každého z nich hodně láká? Pro Jakuba to je adrenalin spojený s výjezdem do terénu, napínavá akce, kdy je cítit, že o něco jde. Rád by byl součástí týmu při vyšetřování nového případu, ovšem Herman na to má jasný názor – jen přes jeho mrtvolu. Změní nakonec názor?