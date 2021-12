Seriál Ulice: Blanka se sbližuje s Evženem, Marie pátrá po pravdě, Anča má dilema

Kdy je ten správný okamžik pro rozhodnutí, jež nám i našim blízkým může změnit celý život? Na koho a na co brát ohled při zvažování, jak vyřešit obrovské dilema, které se týká naší budoucnosti? Šimon jen září a je celý natěšený při představě, co jeho a Anču už zanedlouho čeká. Samotná Anča si tím vším však není úplně jistá. Jak se nakonec rozhodne?

Mariino pátrání

Marie se přeptala na Vandu u její babičky ve Znojmě. Tím se utvrdila v tom, že její podezření není liché. Kolem Vandy není všechno tak, jak ona sama líčí. Jolana se o Mariině misi dozví. Opět to bere jako útok na svou dceru a dá to Marii pořádně najevo. Co Jolana nerozdýchá? A co si myslí, že chce Marie udělat?