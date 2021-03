Seriál Ulice: Blanka v koncích, krize u Alice a Bedřicha a tajná láska ve škole

Jaro klepe na dveře, ale někteří vaši staří známí z Ulice momentálně život zalitý sluncem opravdu nemají. Vztah Alice a Bedřicha se otřásá v základech, Adam si začne vyřizovat své účty. Blanka zažívá neskutečná muka, do smíchu není ani Márovi. Oproti tomu Franta a Bára jen září díky své zamilovanosti a Vojtovi se splní velké přání. Co přinesou nové díly Ulice tento týden?

Blančin spasitel Luděk se pasoval do role Blančina spasitele. Je si jistý, že společnými silami zvítězí nad její závislostí na alkoholu. Jenže to začíná řešit způsobem, který Blance škodí víc, než by se na první pohled zdálo, způsobem, který se může pořádně vymstít… Co Luděk udělá? Na co by si měli dát všichni velký pozor? Co je pro Evžena vážné varování, že je zle?

Posun ve vztahu Franta a Bára spolu chodí již pár týdnů, ale vzhledem k tomu, co má Bára za sebou, nechtějí nic uspěchat. Čekají, až Bára bude připravená na vztah se vším všudy včetně intimností a sexu. Čím déle jsou spolu, tím více Bára Frantovi důvěřuje a tím více to mezi nimi jiskří. Už brzy dojde dokonce k něčemu, co je pro oba docela zásadní posun v jejich vztahu... Co se stane? Co pro oba hodně znamená?

Vztahová krize Vztah Alice a Bedřicha prochází obrovskou krizí kvůli prozrazeným Aliciným tajemstvím. Ani jeden z nich neví, co bude dál, jestli se jim podaří zvládnout i tuhle těžkou zkoušku. Oba o tom začínají pochybovat, navíc se mezi ně znovu vloží Dan, jenž to nechce nechat jen tak… Co udělá? Proč Bedřich znovu uvidí rudě? A k jakému zásadnímu kroku se rozhodne Alice?

Zakázaná láska Petra je zamilovaná do svého třídního učitele Prokopa Junka až po uši, ale maskuje to zájmem o ekologii. Zatímco Prokop stále netuší, jak se věci mají, pro nešťastného Adama je pohled na ty dva ranou přímo do srdce. Pak už stačí opravdu málo, aby mu povolily nervy a on udělal něco, o čem bude za chvíli mluvit celá škola… Při čem Adam přistihne Prokopa a Petru? Jak zareaguje? Jaká kauza se z toho nakonec vyklube? Proč to začne vyšetřovat dokonce i ředitelka školy?