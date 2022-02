Seriál Ulice: Blanka ve zlém snu, Alice mění názor, Gábina řeší zdravotní trable

Blanka prožívá jedny z nejhorších chvil v životě a trápí ji obavy z budoucnosti i z Luďka. Gábina řeší svoje zdravotní problémy a Alice probírá s Bedřichem svůj postoj ohledně potomka. Co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Blanka v pasti Jak se vzepřít osudu, který nám lajnuje někdo jiný? Co může být tou pověstnou poslední kapkou, abychom vzali svůj život do vlastních rukou? Blanka si připadá jako ve zlém snu. Je naprosto paralyzovaná tím, co se stalo před pár dny. Má pocit, že se ocitla v pasti, z níž není úniku. Je potupená, nejistá, raněná, obává se toho, co ještě přijde. Nyní zjistí, že může být ještě mnohem hůř, že Luděk je schopen opravdu čehokoliv, jen aby ubránil své dobyté území a udržel rodinu pohromadě. Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Nečekaný obrat Nakolik dokážeme změnit svá rozhodnutí a životní priority, pokud potkáme toho pravého? A nakolik umíme akceptovat změny v postojích u našich nejbližších? Alice a Bedřich jsou spolu přes dva roky. Za tu dobu již mají leccos za sebou. Dokonce se i rozešli, ale pak se k sobě zase vrátili, protože si jsou jistí, že v tom druhém našli toho pravého. Nyní jejich vztah prověří pro Bedřicha naprosto nečekaný obrat v Alicině postoji ohledně potomka. Jak na to Bedřich zareaguje?

Gábininy problémy Gábinu již delší dobu trápí zdravotní problémy. Protože je neustále v jednom kole, neměla možnost zajít si za lékařem. Jenže bolesti se začaly stupňovat a prohlídka u lékaře rázem nabyla větší důležitosti. Nyní má Gábina výsledky. Jaké jsou? A co Veroniku hodně zasáhne?

Strach o Anežku Po zkušenostech s Bárou, kterou před pár lety znásilnil její šéf, jsou Klímovi velmi obezřetní, co se vztahů jejich mladší dcery Anežky týče. Když zjistí, že Anežka doopravdy chodí s Čendou, přirozeně začnou bít na poplach, protože už vidí černé scénáře, jak by to mohlo dopadnout. Pak už stačí málo, třeba jen společná práce Anežky a Čendy na školním projektu u nich doma, aby okamžitě zmobilizovali své síly a pokusili se zabránit všemu, co k zamilovanosti nesmělých náctiletých patří.