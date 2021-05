Seriál Ulice: Blanka zažije krutou podpásovku, zatčení Máry a Bedřich v ohrožení

V Ulici to opět vře. Mára je v průšvihu až po uši a tento týden za ním dorazí Policie. Blanka zuby nehty bojuje se svojí závislostí a opět se sesype. A Bedřichův sen o cestování po Vietnamu se mu rozplývá před očima. Co dalšího se tento týden stane?

Nepříjemná zpráva Bedřich se už pomalu vidí ve Vietnamu, který chce se svým parťákem projet na motorce. Plánování cesty i pořizování výbavy na výpravu je v plném proudu, Bedřich se na toto dobrodružství těší jako malý kluk. Jenže ve chvíli, kdy nemyslí na nic jiného, mu jeho lékařka zavolá celkem nepříjemnou zprávu. Proč kontaktuje Bedřicha? Jaké novinky pro něj má?

Nervy na pochodu Mára je už několik dní jako na trní kvůli kšeftu s Mikulkou. Obvykle měl svůj pěkně zúročený vklad nazpět po pár dnech. Tentokrát je ale ticho po pěšině a Mikulka mu navíc ani nebere telefony. Mára má nervy na pochodu, i když před Karlou a svými blízkými se to snaží maskovat, jak jen může. Jenže jakmile se u jeho dveří rozezvoní zvonek a do bytu vejdou dva muži, je zle… Co všechno a jak praskne? A jak to ovlivní celou jeho rodinu?

Překvapivé rozhodnutí Bára je hodně nešťastná kvůli Janě, která ji ignoruje od chvíle, kdy jí prozradila, čeho se stala u Saši Becka nechtěným svědkem. Obě holky mrzí, jak daleko to zašlo. Bára navíc vnímá, že na Janu je toho nyní moc. A tak dospěje k překvapivému rozhodnutí, díky kterému by jí ráda byla v těchto chvílích po boku… K čemu se Bára rozhodne? Co všechno je ochotná kvůli Janě obětovat?

Podpásovka pro Blanku Blanka si nyní prochází další hodně těžkou zkouškou. Snaží se vyléčit ze závislosti na alkoholu, ale je to mnohem náročnější, než si kdy dokázala představit. Má co dělat sama se sebou, ovšem Adam jí bohužel nakládá ještě víc. Natvrdo jí vmete do obličeje zraňující pravdy, odmítá se jí v čemkoliv přizpůsobit… Co je pro Blanku obrovská podpásovka? Proč se sesype?