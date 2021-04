Seriál Ulice: Boj o Lumíra, Bedřichova žárlivost a Amálie na výletě

I na Velikonoce je v Ulici rušno. Pumrová si brousí zuby na Lumíra, aniž by tušila, že má konkurenci, Bedřich se nedokáže vyrovnat s brigádou, ke které se Alice na čas vrátila, a Amálie se vrací do minulosti. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Pumrová na lovu Milena Pumrová začíná kroužit kolem ovdovělého Lumíra, o němž si myslí, že je pro ni tím pravým. Svůj zájem mu dává najevo tak nenápadně, že to neujde ani jeho blízkým, natož Lumírovi samotnému. Pumrová si však neuvědomuje, že tím leze do zelí Ingrid, která jí dá docela slušnou lekci… Co Ingrid udělá? Jak si kvůli tomu vychutná Pumrovou i její exmanžel Mastný? A co na to Lumír? Pumrové do smíchu moc nebude, zato ostatní se skvěle pobaví.

Vojtův poklad Traduje se, že je můžeme nalézt právě o Velikonocích, na Velký pátek. Vojtovi se ale poštěstí najít opravdový poklad o Velikonočním pondělí. Navíc ho objeví doma, v místě, kde by to téměř nikdo nečekal. A protože si právě hraje na piráty, naloží s ním jako ostřílený korzár… Na jaký poklad Vojta narazí? Co s ním udělá? Komu tím hodně zkomplikuje život? A jak si užijí Velikonoce jeho blízcí, Nyklovi, u kterých se provalí jedno velké tajemství, či Peškovi?

Trapas na natáčení Anežka se Svatkou by se rády podívaly na natáčení, na něž zve Franta na sociální síti všechny přátele. Má to ale malý háček – Franta tím myslí své vrstevníky, ne holky školou povinné. Ovšem nebyly by to Anežka se Svatkou, aby nevymyslely, jak se na natáčení přesto dostat. K jejich obrovské smůle se však všechno zvrtne ve chvíli, kdy Anežku zradí její vlastní zbraň… Jaký trapas se stane Anežce? A proč si ji pěkně ostře podá Bára?

Bedřichova žárlivost Pro Bedřicha to byla obrovská rána, když se mu Alice před měsícem přiznala, že se na čas vrátila k brigádě na erotické lince, aby měla peníze na udržení kovárny. Jak Bedřich, tak Alice si po tomto zásadním rozhovoru sáhli na dno. Jejich vztah se začal otřásat v základech, Bedřich kolem sebe jen kopal a ubližoval všem svým blízkým. Tím to bohužel nekončí, přestože se před pár dny s Alicí usmířil. Bedřich již brzy udělá něco, na co rozhodně není pyšný, něco, co sám dříve odsuzoval… K čemu a proč se odhodlá? Kam ho dožene nedůvěra a žárlivost?