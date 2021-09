Seriál Ulice: Bruno a Jana přistiženi při činu. Co se stane?

Jana stále miluje Bruna a je o něj připravená bojovat. Tento týden dojde k velkému odhalení, ze kterého Dorka nebude mít radost... Zamilovaná je i Magda, té se však na poli lásky daří. Blanka a Evžen se opět hádají a Marie má obavy. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Marta versus Diana Žárlivé Martě Pečenkové se ani trochu nelíbí, jak se kolem jejího muže Vládi neustále motá Diana. Zatímco Janu, Vláďovu nemanželskou dceru, si Marta hned oblíbila, její mámu Dianu nemůže vystát. Když navíc praskne jedno Dianino a Vláďovo tajemství, Martě dojde trpělivost a Dianu si pěkně zostra podá. Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Zamilovaná Magda Magda v posledních dnech jen září. Znovu je šťastná a naplno si užívá vztah, o jakém se může každé druhé slečně či ženě jen zdát. Je neustále hýčkána nejrůznějšími pozornostmi, její partner jí dává najevo, že je pro něj na prvním místě. Magda díky němu zkouší a podniká věci, které by do ní nikdo neřekl. Nyní svým chováním překvapí ředitelku Landovou i ostatní kolegy ve škole. A nejen je.

Výměna názorů Blanka a Evžen se k sobě nyní chovají stejně jako v době, když se Blanka do Ulice přistěhovala. Co setkání, to ostrá výměna názorů, která ty dva očividně baví. To ale neznamená, že by si nedokázali vyčíst věci, jež jsou už docela na hraně. Díky tomu však na sebe prozradí víc, než by chtěli.

Mariiny obavy Marie už nedokáže dál mlčet. Její intuice jí radí, aby byla obezřetná vůči Vandě, jež se po letech vrátila její partnerce Jolaně do života. Zatímco Jolana je šťastná a dceři Vandě by nejraději snesla modré z nebe, Marii je Vandino chování čím dál víc podezřelé. Dnes to již nevydrží a Jolaně na rovinu přizná, co se jí na Vandě nezdá. Opravdu je to jen projev žárlivosti, jak si Jolana myslí, anebo jsou Mariiny obavy oprávněné?