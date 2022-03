Seriál Ulice: bude mít Gábina nového chlapa? Jak se Karla popere s nevěrou?

Jak snadno se dá spadnout do pořádného citového průšvihu, který by mohl skončit obrovskou katastrofou? Gábina o tom ví z minulosti své, proto na Karle hned pozná, kolik uhodilo, i když ta jí tvrdí pravý opak. Věří, že s Jakubem to zvládne ukočírovat, že jen stačí, aby mu dostatečně jasně vytyčila mantinely. Ale co když o tom přesvědčuje jen sama sebe? Opravdu je natolik silná, aby zvládla další setkání s Jakubem, který je do ní čím dál více zamilovaný, i když si uvědomuje, že je vdaná a má rodinu?

Gábinino rozhodnutí

Gábina toho má v poslední době naloženo opravdu vrchovatě. Stojí před závažným rozhodnutím, má obavy z budoucnosti a ke všemu se snaží chránit své blízké, kteří si o ni dělají starosti. Právě teď by se jí hodil někdo, kdo by ji ujistil, že všechno dobře dopadne, někdo, kdo by jí zprostředkoval jiný pohled na věc, aby se dokázala ve všem správně rozhodnout. Přesně to dělá v těžkých chvílích partner, kterého Gábina bohužel nemá. Ale co když se právě v tomhle mýlí? Co když někdo takový už existuje a ona má jen strach pustit si ho naplno do života?