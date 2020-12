Seriál Ulice: Byla Světlana Lumírovi nevěrná? A jaký průšvih má Denis?

Také během adventu bude v Ulici rušno. Lumír odkrývá stále nová a nová tajemství ohledně Světlany, Magda dostane nečekanou nabídku, Bára se odhodlá udělat první krok a Denis řeší dluhy. Co se bude dít tento týden v Ulici?

Lumír hledá důkazy Lumír odhaluje v poslední době stále nová a nová Světlanina tajemství. To má za následek, že o ní začíná pochybovat a podezírat ji z nevěry. Teď podle něj získá dostatečný důkaz, že ho Světlana podváděla se svým ex Pavlem Millerem. A rozhodne se to hned začerstva řešit… Jak si podá Millera? Co mu ten nakonec přizná? A co mu pak prozradí Ingrid, jež o všem věděla?

Magda má dilema Máme dostatek kuráže a sebevědomí, abychom dokázali přijímat výzvy, jež nám spadnou do klína? Magda je občas váhavý střelec. Pro ni zásadní rozhodnutí si potřebuje pořádně promyslet a zvážit všechna pro a proti. Před jedním takovým se dnes ocitne a rázem má o čem přemýšlet. Navíc není sama, kdo by měl přijmout hozenou rukavici. Nabídku, která se neodmítá, dostane i Prokop… Jak Prokop zareaguje a čeho se to týká? Před jaké dilema je postavena Magda? A proč v jejich kabinetu nečekaně zhoustne atmosféra?

Bára dělá první krok Jak dát najevo klukovi, že se vám líbí, když jste hodně nesmělá, a navíc máte i obrovský blok kvůli traumatu po znásilnění? Bára dělá díky terapii obrovské pokroky, ovšem tahle úloha je úplně jiný level. Měla by pozvat na rande kluka, jenž jí padl do oka. Pro ni je to téměř nadlidský úkol, byť se zdá, že nemůže být nic jednoduššího. Bára tentokrát kupodivu necouvne, i když jméno dotyčného pro jistotu přede všemi tají… Koho a kam Bára pozve? Jak tohle rande dopadne? A čím Bára překvapí vzápětí ještě víc?

Denis má průšvih Jak málo stačí, aby se člověk dostal do pořádného průšvihu? Denis už v maléru lítá a je to čím dál hrozivější. Pohybuje se totiž v prostředí, kde se závazky musí plnit a kde se dluhy vymáhají nejrůznějšími donucovacími prostředky. To si začne uvědomovat i Kristýna, která zaslechne vyhrožování Denisovi, jež jí nažene strach… Kdo a čím Denisovi vyhrožuje? V jak velkém průšvihu Denis lítá? A co udělá Kristýna, aby ho zachránila?