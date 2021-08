Seriál Ulice: Chcete mít přehled o dění v Ulici? Sledujte nový pořad Drbárna!

Máte ráda seriál Ulice? A zajímají vás osudy postav? Kdo s kým a za jakých okolností? Kateřina Hašková, která je velká fanynka seriálu, vás provede dějem a osvětlí vám seriálové postavy.

Nekonečný seriál Ulice běží na obrazovkách od roku 2005 a po šestnácti letech vysílání je to stále jediný český seriál, který spadá do žánru mýdlové opery. Na kontě má už víc než 4000 dílů a sledovanost stále roste. Také jste si oblíbila osudy rodin jako jsou Liškovi, Maléřovi, Peškovi, či Niklovi? Pak by vám neměl uniknout nový seriál Drbárna, který glosuje dění v Ulici a řeší osudy jejích hrdinů! Sledujte naše video!