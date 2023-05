Seriál Ulice: Citové vydírání, Frantovo prozření a strach o dceru

Tento týden se budou v Ulici řešit hlavně rodinné problémy, které už nějakou dobu gradují. Malý Vojta dělá vše pro to, aby dal Karlu s Márou zase dohromady, propast mezi Frantou a Skyler se také prohlubuje. Blanka a Marie se zase už nemůžou dívat, jak Julie manipuluje Kristýnou a přiostřuje se to i u Gábiny s Hynkem, který chce mít Šimona pro sebe.

Vojta rozchodem rodiny trpí Nakolik pevná jsou pouta v rodině po rozpadu manželství? Mára se rozhodl pro rozvod, přestože má Karlu stále rád. Žít s ní už ale nedokáže. Její prozrazený románek s Jakubem mezi nimi vytvořil propast, kterou Mára není schopen překlenout. Přitom právě usmíření rodičů si teď ze všeho nejvíc přeje malý Vojta, jenž opět udělá vše pro to, aby mohli trávit čas společně jako jedna rodina. O tom, že Karla už navždy patří do jejich rodiny, jsou přesvědčeni i Márovi rodiče, které Karla co nevidět dojme k slzám svým nezištným činem a vyznáním… O čem nemá Mára tušení? Co ho naopak znovu zasáhne na tom nejcitlivějším místě? A jak dopadne Vojtův pokus strávit čas s oběma rodiči najednou? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Krize Franty a Skyler Ve vztazích to není vždy zalité sluncem, byť se partneři obvykle navzájem respektují a mají stejnou prioritu, kterou je jejich rodina. U Františka a Skyler tomu tak ale očividně není. Čím déle je František se Skyler, tím více si uvědomuje, že se prostě nezměnila, že její priority jsou úplně jiné než jeho. Teď navíc vyjdou najevo další věci, které ho pořádně namíchnou a díky nimž zjistí, že ji vlastně vůbec nezná. To ho nakonec přiměje k poměrně zásadnímu rozhodnutí a kroku… K čemu se František odhodlá? Jak to vezme Skyler? Proč si o ni bude František dělat starosti? A co se o ní dozví?

Záchrana zmanipulované Kristýny Jak zachránit blízkého člověka ze spárů ezošmejda, který ho má naprosto omotaného kolem prstu? Blanka a Luděk bijí na poplach, protože situace s Kristýnou je podle nich už hodně vážná. Julie jí manipuluje tak, že se Blanka bojí, aby o dceru úplně nepřišli. Do všeho se navíc vloží i Marie, která se dnes s Julií dokonce setká, aby zjistila, jaká skutečně je… Jak toto setkání dvou velkých hráček dopadne? Proč z něho mají obavy Blanka i Kristýna? A co to udělá se vzájemnými vztahy v rodině, v níž se řeší i jedno velké tajemství spojené s Vandou?