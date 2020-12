Seriál Ulice: Co se stane Danovi? Co Magda naplánuje na Vánoce bez mámy?

Také předvánoční týden bude v Ulici pestrý. Ája se děsí blížícího se soudu a potřebuje Máriovu podporu, Anča si pozve domů svého lektora, Magda plánuje první Vánoce bez mámy a Dan zmizí. Co dalšího se stane tento týden?

Danovo zmizení Začíná předvánoční týden, ale Dan má do sváteční nálady hodně daleko. Zažívá další obrovské zklamání, odstřihává se od ostatních, zase neví, co se sebou. Oporu tentokrát nenajde ani u těch, jež považuje za své nejbližší. A právě ti si o něj začnou dělat obrovské starosti. Dan totiž zanechá vzkaz, který se dá vykládat různě, a pak zmizí... Co s ním je? Co všechno předchází jeho zmizení? A co následuje? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Ančina jiskra Anče se její lektor líbí čím dál víc. A jak se zdá, ani ona není lhostejná jemu. Šimon oceňuje nejen Ančin talent a zápal během lekcí fotografování, ale také její jiskru. Dnes ho však nadchne něco úplně jiného. Když zjistí, že Anča bydlí v podkrovním bytě, okamžitě využije příležitosti a udělá něco, co by Anču ani ve snu nenapadlo… Co Šimon vyvede? Jak se vyvine jeho první návštěva u Anči doma? A jak ji vyšperkuje Eva? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Ája u soudu Co všechno jsme ochotni udělat pro ty, které milujeme? Nakolik nás občas zaslepí láska? Zamilovaný Mário by snesl Áje i modré z nebe, kdyby se to dalo. Těší se na miminko, dělá, co Áje na očích vidí, aby byla šťastná a spokojená. Ta ale momentálně potřebuje jediné. Aby se Mário řídil radami jejího advokáta Rajnera a vylíčil ji u soudu v tom nejlepším světle… Jak Ájin soud dopadne? Co s Máriem docela zamává? Proč o něj mají starost všichni Nyklovi? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Kaštanův návrh Petr Kaštan nasadí Ivě obrovského brouka do hlavy návrhem, který by vyřešil její největší starost – sehnat si práci. Má to ale malý háček… Zatímco se kolem Ivy motá Kaštan, na Vítka se zaměří Milena Pumrová, jež neomylně vycítí, že jsou vlastně na stejné lodi a že je leccos spojuje… Čím Milena Pumrová překvapí? Co by do ní nikdo neřekl? Co mají s Vítkem společného? A jaké úskalí tkví v Kaštanově návrhu? Seriál Arabela: Vyměněná Šafránková, alkoholik Dlouhý i tajemství prstenu 49 Dovedete si vůbec představit osmdesátá léta bez seriálu Arabela?…