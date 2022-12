Seriál Ulice: Co uliční hrdiny čeká 24. prosince ve štědrovečerním díle?

Tvůrci Ulice si přízně diváků váží, proto si pro ně připravili dárek přímo pod stromeček v podobě nového štědrovečerního dílu. Ten letošní se navíc nebude odehrávat v důvěrně známém prostředí. Diváky zavede na Šumavu, do starobylého městečka Kašperské Hory, odkud pochází jedna z nejoblíbenějších postav seriálu – Miloš Knobloch.

Miloš a jeho blízcí jsou hlavními aktéry letošního vánočního příběhu, v němž nechybí humor, napětí, pohádková atmosféra, splněná přání i překvapivá nadílka. Diváci se poprvé setkají s Milošovými rodiči (Antonín Hardt, Viera Pavlíková), kteří jsou stejně svérázní jako jejich syn a o kterých se v Ulici mluví už pěknou řádku let. Chybět nebude ani Milošova manželka Eva, jejich syn Milošek, Ema, Evina osmnáctiletá dcera z předchozího vztahu či Evina nelepší kamarádka Anička Lišková, která přijme její pozvání, aby s celou rodinou Knoblochových strávila nejkrásnější svátky v roce v Kašperkách.

​Jak už to u Miloše a Evy bývá zvykem, i tentokrát se jim průběh Štědrého dne poněkud vymkne z rukou. Přípravy na večer, kdy se rodina sejde pohromadě u vánočního stromečku, se jim totiž zkomplikují ve chvíli, kdy zjistí, že se ztratil malý Milošek. Jak tohle celé dopadne?

Miloškovo dobrodružství na Kašperku

Syn Miloše a Evy malý Milošek sice před kamarády silácky tvrdí, že Ježíšek neexistuje, ovšem když začne hrozit, že mu malí zlomyslní skřítci Kašperáčci odnesou dárky přímo zpod vánočního stromečku, půjde do sebe. Rozhodne se bytůstky uprosit, aby mu nadílku od Ježíška nechali. Tajně a sám se za skřítky Kašperáčky vypraví na hrad Kašperk, kde údajně přebývají, aby jim obětoval to, co má nejradši, a zajistil si tak jejich přízeň… A tak začne jedno velké vánoční dobrodružství Knoblochových a Aničky. Najdou Miloška včas a v pořádku?