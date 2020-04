Seriál Ulice: Co vás čeká v novém speciálním dílu tento týden?

Kvůli pandemii koronaviru seriál Ulice na nějakou dobu skončil. Jeho tvůrci i protagonisté ale dlouho zahálet nevydrželi, a tak ve stížených podmínkách a s rouškami začali točit speciální díly. Druhé pokračování speciálu budete moct sledovat už tento pátek! Co se stane?

Nečekané udání

Hlavně to nevzdávat! Jak si zachovat pozitivní myšlení i v těžkých časech, kdy máte pocit, že se vše spiklo proti vám? Vendula má kolem sebe naštěstí dost lidí, kteří jí jsou oporou, když je zle. Ale ne všichni jsou tací jako Mário či Pavel. Je to k nevíře, už brzy padne i jedno překvapivé udání… Kdo a proč Vendulu udá? Jaké to bude mít následky? Jak se k tomu postaví právě Pavel či Mário? A jaký je nový Máriův song?

Nepříjemné zprávy

Komu už lezou nejrůznější omezení současné doby na mozek? Jana, Franta a Bruno jsou na tom podobně, a tak vymýšlí nejrůznější věci, jak se zabavit. Ve třech se to lépe táhne, ale co když se právě teď dozvíte nepříjemné zprávy? Co pak?

Nový speciál Ulice vysílá TV Nova 1. května v 17:25.