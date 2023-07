Seriál Ulice: Další velký návrat! Monika Farská v podání Anny Fixové je zpět!

Společně překonali několik velkých malérů, zdálo se, že jejich vztah vydrží věčně. Bohužel tomu tak nebylo. Rozdělila je Moničina touha pomáhat potřebným a její srdeční záležitost – Afrika. Monika se naplno vrhla do práce pro neziskovky, její pobyty v Africe se prodlužovaly. To vše v době, kdy o pár let starší Mára dospěl k pravému opaku – chtěl se usadit a založit rodinu. Následoval nevyhnutelný rozchod. Monika odletěla na další misi do Afriky, Mára začal randit s Karlou. Oba si časem splnili své sny, jenže s Márou si osud znovu nehezky zahrál, a tak se nyní rozvádí.

S Márou se Monika znala dlouho před tím, než se spolu dali dohromady. Nejprve byli kámoši, pak parťáci v Coolně, a dokonce také spolubydlící. Díky tomu se navzájem skvěle poznali. Nedělali si o tom druhém iluze, zároveň neměli potřebu na sebe něco hrát. Mára se postupem času do Moniky zamiloval. Docela dlouho a rafinovaně ji balil, než jí došlo, že právě on je ten pravý.

Moničin návrat do Ulice

Monika a Mára se znovu náhodou potkají ve chvíli, kdy oba stojí na své další životní křižovatce. Monika se vrací do Čech, aby tu rozjela nové projekty, Mára řeší, kterým směrem se vydat dál. Vrátí se ke Karle, která o něj stále stojí, nebo je pro něj tato kapitola už opravdu uzavřená? A co když i v jeho případě platí, že stará láska nerezaví?

„O návratu Moniky Farské do Ulice jsme uvažovali už docela dlouho,“ přiznává kreativní producentka seriálu Ulice Silvia Klasová. „Stále pro to ale nebyl ten vhodný okamžik. Mára měl svou rodinu, procházel si velkými životními zkouškami, do kterých jsme nechtěli Moniku zaplétat. Až nyní nazrál čas, aby se ti dva zase setkali. Monika se za dobu, co se neviděli, hodně posunula a vyzrála, je jiná, než jakou si ji diváci pamatují. Pro nás je to nyní vlastně i příležitost, abychom ji jako postavu v seriálu ukázali v jiném světle,“ naznačuje Silvia Klasová.