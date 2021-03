Seriál Ulice: Dan spustí lavinu, u Blanky zasahuje policie, Vítkovi rupnou nervy

Tento týden bude v Ulici plný emocí. Některé její obyvatele čekají velké změny. U někoho padne slovo rozchod, jiný se odhodlá k novému začátku. Někomu ovlivní život prozrazené tajemství, další se chystají na velké události. Co přinesou nové díly Ulice tento týden?

Provalené tajemství Dan se nedokáže vyrovnat se změnami u Alice, jež se ho hodně dotýkají. Je jako časovaná bomba, u níž si člověk může být jistý, že napáchá pořádnou paseku. Alice by právě tomu ráda předešla, ale jsou věci, které prostě ovlivnit nedokáže… Jak se provalí její a Danovo tajemství? Kdo všechno, co a jak se dozví? A jakou lavinu to spustí?

Zásah policie Jak dlouho se dá bojovat s větrnými mlýny, aniž by nás naprosto semlely? Adam se o to snaží už několik měsíců, od chvíle, kdy jeho máma propadla alkoholu. Věčné strachy, kdy a co zase opilá máma vyvede či zda je v pořádku, se na něm a jeho životě začínají neblaze podepisovat. Adam to schytává ze všech stran, přichází o to, na čem mu záleží, ztrácí naději, že bude líp. Co je na něj už moc? Proč se pustí do mámy takovým způsobem, že ta se znovu úplně sesype? A jaké to má následky? Proč to začne řešit dokonce i policie?

Magda má pifku Magda se snaží Prokopa ignorovat, jak jen to jde, ale moc se jí to nedaří. Modrooký sympaťák jí nechtěně brnká na nervy čím dál víc. Už brzy se Magda ke všemu dozví novinku, jež se opět týká Prokopa a kvůli které ona hned uvidí rudě. Prokop totiž udělá něco, co Magda považuje za nepřijatelný vpád do soukromí… Co Magdu tak namíchne?

Malý háček Intrikující Ája si dlouho myslela, že má vše pod kontrolou. To se však změnilo ve chvíli, kdy nastaly komplikace při porodu a ona začala bojovat o život. Podle Mária to je jasné – za vše mohou doktoři, kteří podcenili Ájin zdravotní stav. Má to ale malý háček. Co když je všechno trochu jinak, než jak se na první pohled zdá? Jaký má Mário důkaz pro svá tvrzení? A jak s ním míní naložit?