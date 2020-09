Seriál Ulice: Dan vyznává své city, Franta řeší orientaci, Lumír rodinu

Dan se inspiruje ve filmech pro dospělé, aby mohl Emě vyznat svoji lásku, Franta bude muset vysvětlit svoji sexuální orientaci, mezi Lumírem a Světlanou to zase jiskří. Co dalšího přinese tento týden v Ulici?

Sezení u psychologa Luděk si opět prosadí svou, i když Kristýna s Adamem by se společné rodinné terapii u psychologa nejraději vyhnuli obloukem. S jedním ovšem Luděk nepočítá – že by sezení nabralo naprosto nečekaný směr, kvůli kterému mu najednou uvidí do karet ti, jimž má být pravda utajena… Co všechno na Luďka praskne? Co tohle sezení udělá se vztahy v rodině a jak se k tomu postaví Evžen?

Dan a jeho city Dan se konečně osmělí. Vybaven návody ze žhavých filmů pro pány i Milošovými radami, kterými ho zásobil v minulosti, dá Emě jasně najevo, co k ní cítí. Bohužel se mu i tato situace naprosto vymkne z rukou, což se neobejde bez velkých nedorozumění, rozbouřených emocí i nečekaných následků… Co Dan udělá? Jak na to zareaguje Ema? A jak její blízcí?

Ota čelí útoku Jakub a jeho partička se baví na Otův účet čím dál drsnějšími vtípky, aniž by si uvědomovali, jak daleko už zacházejí. Tentokrát to ale natolik přeženou, že si o Otu začne dělat velkou starost i Hedvika. Jsou prostě věci, které se jen tak neututlají… Co kluci provedou Otovi tentokrát? Co všechno se nakonec provalí? A jak si to Ota s Jakubem a spol. vyřídí?

Frantova orientace Bára s Janou si již několik týdnů mylně myslí o Frantovi, že je gay. Po svém si vyložily pár situací, a omyl jak hrom byl na světě. Teď dojde k ještě většímu trapasu, neboť Bára tváří v tvář Frantovi zjistí, jak se věci doopravdy mají. Nic netušící Franta se na oplátku dozví, jak ho holky celou dobu braly. To vše ve chvíli, kdy se Franta chystá na regulérní rande s Bárou… Co s těma dvěma udělá pro ně šokující pravda? Jak se k tomu postaví?