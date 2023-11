Seriál Ulice: Drsná potyčka Luďka a Evžena, silné pouto Karly a Máry i Vandiny naděje

V Ulici to bude tento týden docela adrenalinové. Evženovi rupnou nervy kvůli exmanželce Haně, pohádá se s Blankou, popere se s Luďkem a dorazí ho Hanina bouračka. K tomu navrch ještě i prozrazená tajemství z Evženovy a Haniny minulosti. Nečekaně se to ale vyostří i na gymnáziu, kterému nyní dočasně šéfuje Soňa. Staré časy, kdy do sebe byli zamilovaní až po uši, si souhrou náhod připomenou Karla a Mára. A co víc – zase to mezi nimi pořádně zajiskří. Co dalšího se stane?

Drsná potyčka Před přízraky z minulosti není úniku. Člověka doženou pokaždé, když to nejméně čeká. To si uvědomí i Evžen, kterému se stále vrací do života Hana. Dokonce se zdá, že jeho bývalá žena nyní vráží čím dál větší klín mezi něj a Blanku. Dnes už to zajde tak daleko, že se Evžen prostě neovládne. Nervy mu povolí takovým způsobem, že z toho bude nejen hrozba recidivy, ale také drsná potyčka s Luďkem a následně i bouračka… Proč se Evžen porve s Luďkem a jaké budou následky? A kdo a proč skončí v nemocnici?

Pokračování 2 / 5 Důsledky nevinného žertu Rozdílný pohled na věc je obvykle k jejímu prospěchu. Někdy ovšem může být spíše na škodu, zvláště pokud je jedna strana neochvějně přesvědčená o své pravdě podobně jako nyní Soňa. Jen co náhodou objeví fotku Magdy a Matěje na sociální síti, začne to řešit tak důrazně, až z toho udělá kauzu, jež by mohla uškodit jak Magdě, tak i Matějovi. Je právě tohle její záměr, anebo se jen snaží ochránit školu před nepříjemnými důsledky nevinného žertu?

Pokračování 3 / 5 Manželská krize Člověk by měl dostat druhou šanci, pokud se ze svých chyb dostatečně poučil. To je nyní i hlavní krédo Vandy, jež se snaží Luďka všemožně přesvědčit, že se změnila a že by ji měl vzít konečně na milost. Nepochybuje totiž o tom, že s Luďkem k sobě patří, že mu na ní stále záleží. To, co ostatní považují za konec jejich manželství, má ona sama jen za menší momentální krizi. Za Luďkem pořád chodí pod nejrůznějšími záminkami, například kvůli práci. A jak se zdá, její urputnost začíná přinášet ovoce… Co je pro Vandu velkým povzbuzením, že se vše začíná obracet k lepšímu?

Pokračování 4 / 5 Podezřelé chování První velké lásky svých dětí s nimi prožívají také rodiče, pokud se ovšem o nich dozví. Někdy se ale mohou jen dohadovat, co se vlastně s jejich potomky děje. A přesně to nyní nastává u Klímových. Iva ani Vítek nejsou slepí, všímají si Michalova podezřelého chování, i když ten se je snaží svést na falešnou stopu, jak to jen jde. Jenže jsou situace, které ani on neuhraje… Co a jak se provalí? A jak se k tomu Vítek a Iva coby rodiče postaví? Co se pro ně stane vtipnou noční můrou?

Pokračování 5 / 5 Společné vzpomínky Slepit rozbitý vztah chce hlavně čas. To ví každý pár, jenž si prošel hlubokou krizí. Karla a Mára jsou od sebe už docela dlouho. Zdálo se, že mezi nimi již nic není, že je spojují jen jejich synové. Teď se ukáže, že stejně silným poutem pro ně mohou být i společné vzpomínky na krásné chvíle, které spolu zažili v dobách, kdy do sebe byli až po uši zamilovaní. Stačí, aby se ocitli na místě, jež jim připomene jedno nezapomenutelné rande v lese… Co s nimi kouzlo okamžiku udělá? A jak to spolu nyní vlastně mají?