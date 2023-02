Seriál Ulice: Dusno u Gábiny, podezření z nevěry, domácí násilí a výchovná facka

Napjatých situací bude tento týden v Ulici dost. Vendula podezřívá Pavla z nevěry a přivolá si na pomoc kamarádku Áju. Gábina už Šimonovy vzdory nezvládá, a aby toho nebylo málo, tak se do toho vloží i jeho táta Hynek. To u Karly a Máry se to pěkně vyostří a Vanda se u mámy útěchy nedočká.

Vendula v koncích Dobrá kamarádka je k nezaplacení, zvlášť když řešíte docela ožehavý problém. To zjišťuje také Vendula, která má v poslední době pocit, že se manžel Pavel chová jinak, divně, podezřele. Její ženská intuice už vyhlásila poplach prvního stupně, byť se nic dramatického neděje. Vendule ale stačí jen náznaky. Od chvíle, kdy do jejich životů vstoupila Kateřinina dcera Martina, se Pavel prostě změnil. Navíc se kolem Martiny docela často motá. Vendula proto zavolá SOS své nejlepší kamarádce Áje, aby se jí svěřila a současně ji požádala o radu, co s tím… Co jí Ája doporučí? A jak dopadne realizace jejího plánu, v němž mají hlavní roli právě Martina a Pavel?

Vyostřená situace u Gábiny Se Šimonem cloumá v poslední době puberta. Jediné, co ho zajímá, je Valerie a paření her na počítači s Michalem. To se však nelíbí Gábině, která by byla ráda, aby Šimon doma více pomáhal. Nyní se doma atmosféra vyostří natolik, že bude muset zasáhnout Jirka Herman. Bohužel to dospěje do bodu, kdy do synovy výchovy začne aktivně zasahovat i táta Hynek, který dosud trávil se Šimonem čas hlavně o víkendech. S tím je ale konec. Hynek chce mít dokonalý přehled o všem, co se děje. To však způsobí jen další dusno u Gábiny doma… Proč to mezi Gábinou a Šimonem vygraduje jako nikdy dřív? A jakou roli v tom sehraje Hynek?

Drsná hádka Karly a Máry Vyřešit manželskou krizi se nepodaří, pokud je jeden z partnerů natlakovaný jako papiňák před výbuchem. To zjišťují také Karla a Mára, kteří se snaží zachránit manželství poznamenané Karlinou nevěrou. Mára by rád udělal za vším tlustou čáru a Karle, kterou stále miluje, odpustil. Jenže zatím to prostě nedokáže. Stále to v něm hlodá, pořád nechápe, proč to Karla udělala, co jí v manželství chybělo. Teď to u nich zajde tak daleko, že naštvaný Mára během hádky popadne první věc, která mu přijde pod ruku, a mrští ji po Karle…