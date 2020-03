Seriál Ulice: Eddie a Magda trpí, Bára se bojí a Ája spřádá plány

Patrik se snaží

Patrikovi to nedá. Přestože se s ním Veronika rozešla, nechce ji ztratit úplně, a tak se pokusí o nový začátek. Nechce se jí jen tak vzdát a touží po tom, aby se k němu vrátila, a tak se pro to snaží udělat všechno. Co jí navrhne? Jak na to ona zareaguje? A jak to vezmou Filip a Martin?