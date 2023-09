Seriál Ulice: Evženova exmanželka na scéně, Miloš na zhroucení a Dalibor v nebezpečí

Do Evženova života se po letech vrací exmanželka. Jaké jsou její důvody? Soňa Čechová, nová zástupkyně ředitelky, se s vervou ujímá své funkce. Pořádnou lekci dostane tvrdohlavá Vilma Nyklová, která to svým odbojem proti Kateřině už natolik přežene, že to schytá od celé rodiny. Co čeká na další postavy seriálu Ulice tento týden?

Karlina nevěra není zapomenutá Názor na partnerský vztah se obvykle liší podle nabytých zkušeností, životních priorit i odstupu či nadhledu. To se nyní ukáže také u Moniky a Máry. Zatímco Monika vnímá Márův vztah s Karlou jako naprosto bezproblémový a vlastně se i diví, proč se ti dva rozcházejí, Mára to tak jasně nevidí. Karlina nevěra je pro něj stále citlivé téma, jež dosud nezpracoval… Jak se to u něj překvapivě projeví? Co mu na to řekne Monika? Čím ho docela rozhodí? A co bude další ťafkou pro Karlu? Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Dalibor Tomášek v ohrožení Spolehlivost je jedním z pilířů vzájemné spolupráce. Důležitá je také pro Jirku Hermana, kterého nyní nemile zaskočí novinář Dalibor Tomášek, jenž bez předchozí omluvy nedorazí na natáčení dalšího dílu jejich společného podcastu. Navíc o sobě nedá vědět ani později, což Jirku docela rozladí. Jenže tentokrát v tom bude Tomášek tak trochu nevinně. S vervou sobě vlastní se totiž pustí po stopě v případu, který ho osobně hodně zajímá. A právě to se mu těžce vymstí. Dostane totiž takovou nakládačku, že bude muset vyhledat lékařskou pomoc… Kdo a proč si s Tomáškem vyřídí své účty? A jak se k tomu postaví zkušený kriminalista Jirka Herman?

Jirkovo odhodlání nese své plody Zapůsobit na holku, která má laťku docela vysoko, co se vztahů týče, a momentálně navíc o žádný nový nestojí, chce hodně velkou vynalézavost i odhodlání. Jirkovi Hložánkovi nic z toho rozhodně nechybí. Pokaždé si najde důvod, proč za Martinou zajít. Obvykle to svede na práci a požádá ji o pomoc s problémem, který může i nemusí být záminkou ke schůzce. Také tentokrát se blýskne poměrně originálním oříškem, který bez ní nerozlouskne. A jak je jeho zvykem, odměna bude stát opět za to… S čím Jirka bez Martiny prostě nehne? Co odhalí Kateřina při pohledu na ty dva? A co by Martina do Jirky neřekla?

Evžena dožene minulost Člověk si obvykle myslí, že má minulost vyřešenou, zvláště když za ní udělá tlustou čáru a rozhodne se začít znovu. Jenže minulost se mu občas znovu sama připomene svými stíny, které mohou být i hodně temné. Do této situace se nyní dostane také Evžen Šmýd, aniž by do poslední chvíle tušil, jaká hrozba kolem něj obchází. Dnes se na něj začne až příliš okatě vyptávat charismatická žena v podání Adély Gondíkové, která o sobě tvrdí, že je jeho stará známá. To je ale jen část pravdy… Co všechno dotyčná podnikne, aby se s Evženem setkala? Co na ní bude podezřelé? A jaké tajemství z minulosti s sebou přináší?

Co se děje s Milošem? Když se člověk dlouhodobě necítí dobře, jeho okolí to časem začne řešit. Pokud si stěžuje na to, jak se cítí, Miloš Knobloch, je to tuplem podezřelé. Dokonce i Evu jeho chování zarazí, a to už je co říct. Je to právě ona, kdo Miloše vždy rázně usměrní a doporučí mu, aby se tolik neprožíval. Teď má pro něj ale jinou radu – pošle ho k doktorovi. To se Milošovi sice moc nechce, nakonec však na její slova dá. A to, co se v ordinaci dozví, pro něj bude takovou podpásovkou, že to jen tak nerozdýchá… Co je s Milošem? Proč z toho bude téměř na zhroucení? A proč to bude tajit hlavně před svou ženou?