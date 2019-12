Seriál Ulice: Filip se vymyká kontrole, do bistra dorazí Vilém Čok. Co se bude dít?

Vánoce se blíží i v Ulici, do klidných svátků má ale situace u některých obyvatel daleko. Jak se Veronika vypořádá s Filipem? Kdo bude mít průšvih ve škole? A jaká rocková hvězda se objeví v bistru?

Problémy s Filipem Veronika si myslela, že s Filipem, kterému bude za měsíc osmnáct, už může jednat jako s dospělým. Jenže ten se vymyká veškeré kontrole nejen ve škole, ale také doma. Dělá si, co chce, lže do očí, drze odsekává, je arogantní, mámě přerůstá přes hlavu. Tentokrát to už ale natolik přežene, že se život jemu i jeho blízkým od základů změní… Co Filip udělá? Co je už hodně přes čáru? A jaké to má následky?

Dusno kvůli Vojtovi Karla a Mára dělají vše pro to, aby dostali Vojtu do své péče. Sbližují se s ním, učí ho, jak se zachovat v situacích, které mu nejsou dvakrát příjemné. Byli by rádi, kdyby jim Vojta pokaždé na rovinu řekl, co mu vadí. Vojta se o to snaží, ovšem svým dětským způsobem, a tak bohužel udělá něco, co se hodně dotkne Věrky, něco, kvůli čemu se Věrka a Karla docela drsně pohádají… Co Vojta vyvede? Co všechno se tím rozpoutá? A co se stane mezi Věrkou a Karlou?

Průšvih ve škole Studenti se dnes chopí předvánočního bazaru ve škole. Vše odsýpá, jak má, vypadá to na velmi úspěšnou akci. Bohužel jen do chvíle, kdy čtyřlístek Jakub, Standa, Filip a Ben opět zaúřaduje. Kluci udělají něco, co sami považují pouze za provizorní východisko z nouze. Jenže k jejich smůle z toho kouká pořádný malér, protože následující události naberou úplně jiný spád, než původně předpokládali… Co kluci vyvedou? Jak to vysvětlí? Nakolik jim může jejich třídní i spolužáci věřit a důvěřovat?

Překvapivá rozhodnutí Umíme si užívat přítomného okamžiku i každého dne, který nám byl dán, bez ohledu na to, v jak svízelné situaci se nacházíme? Zdenka se o to snaží, přestože je to pro ni vzhledem k její diagnóze občas hodně těžké. Ví, co ji čeká, naučila se s tím žít, ale rozhodně nerezignovala. Chce být šťastná, podnikat věci, které se mohou zdát i hodně bláznivé. Teď navíc zjistí, že na to nemusí být sama, že i ona může poznat lásku… Co je nejkrásnějším dárkem, jaký si člověk může o adventu přát? Jaké vyznání Zdenku dojme pomalu k slzám?

Milošova múza Miloš se o to snaží, ovšem jakmile jde o jeho největší múzu, Justine, ihned zjihne. Přestože se dušuje, že už bude sekat dobrotu a na žádnou jinou kromě Evy se ani nepodívá, s blížícími se vánočními svátky tohle předsevzetí přeci jen poruší kvůli dárku pro Justine… Co prozradí Bedřichovi a Frantovi? Jak to ti dva vezmou? A jaké plánují oni sami Vánoce?

Rocková hvězda v bistru Co může udělat větší reklamu podniku než jeho doporučení hvězdou showbyznysu? A co potěší a povzbudí víc než uznání od někoho, kdo je vaším idolem? Do bistra už brzy zavítá Vilda Čok a způsobí tam pořádný poprask. Mário si sedne na zadek z málokoho, ovšem Vilda je někdo, kdo ho spolehlivě dostane do kolen… Čím? Z čeho má Mário Vánoce už nyní?

Šokující novinky Co dělá Vánoce těmi pravými Vánocemi? Pro Blanku to nejsou dárky, ani vánoční stromeček, smažený kapr či cukroví. Pro ni je to sváteční atmosféra s blízkými, které má ráda, čas strávený s rodinou. Tentokrát to ale vypadá, že o takových Vánocích si může nechat jenom zdát. Zklamaná Marie má totiž jiné plány. Na svátky chce být s Jolanou, kterou rodina stále úplně nepřijala. A tak se rozhodne k něčemu, co Blance vžene slzy do očí… K čemu Marie dospěje? Co pro ni udělá Jolana? A jak to změní pohled ostatních na ni?