Seriál Ulice: Frantovo kruté prozření, bojkot rozvodu i usmiřování

Franta opustil Báru kvůli Skyler a sní o spokojené rodině, Skyler má však o životě jiné představy. U Máry a Karly se schyluje k rozvodu a napětí by se dalo krájet a Vendula chce zachránit vztahy v rodině. Co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Manipulativní koučka Jak nebezpečná může být závislost na koučích, kteří se tváří, že vám chtějí pomoci v těžkých životních situacích, ale přitom vámi jen manipulují? Blanka a Evžen věří, že Kristýna je konečně na dobré cestě k zažehnání panických atak a k uzdravení. Kristýna jim to nevyvrací, zároveň jim ale tají věci, jež by je moc nepotěšily. Zato koučce Julii udělá Kristýna velkou radost, protože se podle ní posunula o pořádný krok kupředu na své cestě a konečně začala bojovat sama za sebe… Co Kristýna udělá? Jak vážné to může mít důsledky? A jak jí Julie nenápadně manipuluje kvůli Amálii? Co se tento týden děje v Ulici? Podívejte se na video:

Kruté prozření Jít si za svým profesním snem znamená i něco obětovat. V poslední době to zjišťuje také František, který se na začátku roku rozešel se svou holkou Bárou kvůli bývalé partnerce Skyler, s níž má šestiletého syna. František věřil, že znovu budou žít jako jedna rodina. Kvůli Skyler a Chrisovi je ochoten překopat celý svůj život a odstěhovat se do Amsterdamu. Teď ale přijde na to, že pro Skyler to nic neznamená. Má své životní priority, její pracovní projekty jsou pro ni mnohem důležitější než rodina. Navíc se František o sobě dozví věci, které jím pořádně otřesou… Co si o něm Skyler skutečně myslí? Co bude pro Františka hodně kruté prozření? A jak na to zareaguje?

Usmiřovací mise Postavit se čelem k vlastním činům a omluvit se za ně není jen tak. Své o tom ví také Vendula, která si je moc dobře vědoma, že před pár dny s Martinou pořádně přestřelila. Od té doby dělá mrtvého brouka, ale je jí jasné, že kvůli narovnání vztahů v rodině i kvůli svému špatnému svědomí bude muset spolknout hořkou pilulku a Martině se omluvit. Sílu a odvahu k tomu sebere až nyní, kdy se vydá za Martinou do jámy lvové – do hospody. Tam narazí na Kateřinu, u níž má kvůli Martině samozřejmě obrovský vroubek… Jak Vendulina usmiřovací mise dopadne? Jak se do všeho nakonec vloží Lumír? A co při té příležitosti vyjde najevo?

Krachující manželství Krachy manželství a rozvody mají velké dopady nejen na samotné partnery, ale také na jejich děti, pro které je to velmi často mnohem složitější než pro rodiče. Mára věří, že to chce jen čas, že si vše sedne, ale Karla jako máma na to má jiný názor. Chce kluky chránit, aby na ně rozpad rodiny dolehl co nejméně. Jenže z Márova úhlu pohledu se zdá, že Karla začíná rozvod bojkotovat, že na všem vidí jen negativa. A tak se Mára začne bránit po svém… Čím Karle pohrozí? Kdo a jak Karle a Márovi otevře oči? A jak děti Karly a Máry, Vojta a Kustík, berou novou situaci v rodině? Jak se to na nich podepisuje?