Seriál Ulice: Hospitalizace Kristýny, drama na výletě a Prokopův riskantní krok

Strach a bezmoc jsou živnou půdou pro rozhodnutí, která obvykle nepatří k těm nejlepším. K jednomu takovému nyní dospěje také Luděk, jenž se bojí o dceru Kristýnu hned z několika důvodů. Je mu jasné, že čím dál častější a silnější záchvaty úzkosti se neblaze podepisují na celém jejím organismu, což může ve finále vést k velkým zdravotním komplikacím. Zároveň je ochoten udělat cokoliv, jen aby dostal Kristýnu ze spárů koučky Julie, která je pro něj ukázkovým příkladem ezošmejda. Na základě doporučení odborníka, s nímž dceřinu situaci konzultoval, proto Blance navrhne, aby nechali Kristýnu hospitalizovat… Jak to Blanka vezme? Co udělá pro Kristýninu záchranu ona? A jaký další klín vrazí Julie mezi Kristýnu a její blízké?

Rodič, který bojuje o přízeň svého pubertálního dítěte, dokáže využít nejrůznějších prostředků, aby dosáhl svého. Nejinak je tomu také u Hynka, jenž nasadí opravdu těžký kalibr. Poruší všechna pravidla, na nichž ohledně Šimonovy výchovy trvá, a přichystá pro něj překvapení v podobě společného výletu do přírody, během kterého se chce blýsknout zvládnutými prvky z freerunningu a zároveň syna i něco naučit. Jenže ve chvíli, kdy se souhrou náhod zraní, se tenhle výlet pro něj promění v noční můru… Co se stane? Jak zaboduje Šimon? A kdo Hynka nakonec zachrání?

Prokop bude kvůli Magdě riskovat

Umět naslouchat svému partnerovi, respektovat ho a zároveň se vyznat sám v sobě je občas hodně náročná disciplína. Své o tom vědí také Magda a Prokop, kteří se milují, stojí o sebe, současně ale v některých chvílích zareagují tak, že toho druhého nechtěně raní. O co více to mezi nimi kvůli jejich povahám křísne, o to intenzivnější a hezčí pak bývá vzájemné usmiřování. Prokopovi na Magdě hodně záleží, je to první holka, s níž má vážný vztah, s níž vydržel tak dlouho, a dokonce s ní i bydlí. Aby o ni nepřišel, odhodlá se k dost riskantnímu kroku, od něhož si slibuje velký restart jejich vztahu… Co udělá? A jak to přijme Magda?