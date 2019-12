Seriál Ulice: Jak budou Peškovi, Maléřovi i Nyklovi prožívat Vánoce?

Už po patnácté spolu letos obyvatelé Ulice budou slavit Vánoce. Co se ještě odehraje v posledních dílech tohoto roku? S Ulicí se pro letošek u televizních obrazovek rozloučíte už v pátek 20. prosince!

Marečkovi Mára s Karlou by si přáli strávit Vánoce společně s Vojtíškem z dětského domova, o kterého se ale přetahují s jeho biologickými vypočítavými prarodiči. I malý Vojtíšek by raději Vánoce strávil s Márou a Karlou, které si už velmi oblíbil. Navíc má jedno nezvyklé vánoční přání… Jenomže přání je jedna věc a zákon druhá. Zvítězí přání nad právem? Stane se vánoční zázrak, nebo to se stává jenom v pohádkách? Podívejte se na ukázky z Ulice:

Matěj V předchozích letech Matěj Vánoce moc neřešil. Letos ale dostanou nový rozměr! Poprvé je prožije už jako otec čerstvě narozeného syna Vincenta. O nejkrásnější Vánoce se mu postará i jeho láska Katarína. Budou totiž poslední, které oslaví v Česku, po Vánocích totiž mladou rodinu čeká stěhování do Barcelony…

Peškovi Na Peškovy čeká velké vánoční překvapení. Z Austrálie přijíždí Adriana a není sama! S sebou má svoji maličkou dcerku Klárku! Adriana se těší, že oslaví Vánoce s celou svou rodinou, netuší ale, jaký rozkol v rodině po jejím odjezdu nastal. Děda Pešek stále neskousl odlišnou sexuální orientaci sestry Marie. Stmelí nejmladší z rodu Pešků, roztomilá Klárka, rodinu a sejdou se pod vánočním stromkem opravdu všichni?

Maléřovi Letošních Vánoc se Veronika vysloveně děsí. Vždycky je milovala a vždycky se snažila, aby je rodině připravila neopakovatelné. Jenomže všechno je pryč. Rodina, pro kterou dýchala, už neexistuje. Dcera Rozina létá po světě se svou láskou Victorem, Martin stráví Vánoce s novou přítelkyní Šárkou, Filip, se kterým tříská puberta, o žádné Vánoce nestojí, a Patrik, který je teď jedinou její oporou, má dávno koupený zájezd. Prožije Veronika o letošních Vánocích noční můru, nebo pod stromečkem přece jenom najde kousek štěstí?

Nyklovi Vánoce Nyklových budou poznamenané intrikami Radka Mastného. Alespoň že bistru se začíná dařit, dokonce začíná být populární i mezi celebritami. Předvánoční návštěva hudebníka Viléma Čoka nebude náhodou…

Liškovi František se chystá na Vánoce za Chrisem, Béda o Štědrém dni nemá jasnou představu, ale mohl by ho strávit s Alicí, jestli o to bude stát. Jestli neuteče poté, co Miloš s Evinou zorganizují předvánoční setkání, aby se s Alicí seznámili. Obzvlášť Miloš je na Bedřichovu mladou kost víc než zvědavý. Ale co Anička? Zůstane na Vánoce úplně sama?

Jana Jana do poslední chvíle nemá jasno, kde chce strávit Vánoce. Její máma Diana by byla ráda, aby strávila Vánoce s ní v Mostě. Janě se moc nechce, ale z představy, že zůstane sama v Praze, nadšená také není. Stejné dilema má i její nová spolubydlící Marcela, ani jí se dvakrát nechce do rodného Mořkova. Bruno, který dříve s oběma chodil, je zve na štědrovečerní večírek do Coolny, který každoročně pořádá pro ty, kteří nechtějí být doma.