Seriál Ulice: Jak se Magda rozloučí s mámou? Kdo vytvoří milostný trojúhelník

Tento týden bude v Ulici opět hodně bouřlivý. Martin zjišťuje, jakou udělal životní chybu, Dan bojuje o přízeň Alice, Jana se pustí do Mareše a Mário se rve s celým světem. Co všechno se tento týden stane?

Magda trpí Magda nyní prožívá hodně krušné chvíle ve škole i v soukromí. Mojmír Kalina si ji podá kvůli rozhodnutí její mámy, ona sama má co dělat, aby vše ustála a jakžtakž fungovala. Už brzy dospěje do bodu, kdy jí dojde, že vše je tak, jak má být, do bodu, který je pro její život v lecčems zlomový… Jaké dojemné chvíle zažije Magda spolu s Tomášem? Co jí hodně změní pohled na mámu? A čím ji překvapí Mojmír Kalina?

Martin rekapituluje Martinovi se před pár dny zhroutil život jako domeček z karet. Všechny plány do budoucna jsou pryč, teprve nyní mu dochází, o co všechno přišel, když se rozešel s Veronikou kvůli Šárce. Teď ke všemu vyplouvají na povrch i Šárčina tajemství, v nichž hraje velkou roli kapitán Herman… Proč se Martin neudrží a vrhne se na Hermana přímo v hospodě? Jak to v trojúhelníku Martin – Šárka – Herman opět křísne? A jak to spolu nyní mají Martin a Veronika?

Dan překvapuje Dan je v poslední době jako vyměněný. Pracuje na sobě, pomáhá, kde může, je spolehlivý, pohodový, plný elánu. Alici a Bedřichovi se navíc postará i o pořádné překvapení hned po ránu. Zatímco bezprostřední Alice ho bere jako mladšího bráchu, Bedřichovi i ostatním začíná být jeho proměna docela podezřelá. Proč? Čím překvapí Alici a Bedřicha? Co na sebe nevědomky prozradí? A čím Bedřicha moc nepotěší znalec lidských duší Miloš?

Mareš řádí Janě a Báře se vrátil před pár dny do života Radim Mareš, který Báru znásilnil a u Jany se o to pokusil. Nyní jim začíná otevřeně vyhrožovat kvůli trestnímu oznámení, jež na něj podaly, a taky jim slušně brnkat na nervy. Když se znovu objeví jako host v hospodě, Janě dojde trpělivost a přede všemi mu dá jasně najevo, co si o něm myslí… K čemu ji Mareš vyprovokuje? A jaké to má následky?