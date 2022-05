Seriál Ulice: Jakubův boj o Karlu, Luďkovo násilí i naděje pro Magdu

Láska může nést mnohé komplikace. Někdy jsou to jen intriky, jindy nás čekají neshody a občas naše city zkomplikují všechny vztahy v rodině. Jak se vyvíjí životy hlavních hrdinů? Jak se stupňuje Luďkovo agresivní chování a jak vyřeší svou situaci mezi dvěma muži Karla s Magdou? Co všechno se tento týden stane v Ulici?

Agresivní Luděk Mezi Marií a Luďkem dojde k další ostré hádce. Marie mu během konfliktu vpálí do obličeje, že moc dobře ví, co Blance udělal, a že může být rád, že ho neudala na policii. Jen co to Luďkovi naplno dojde, uvidí rudě. Co udělá? Co prozradí hvězda seriálu Ulice Vendula Fialová? Podívejte se na video:

Tajemství Gábina a Šíma si slíbili, že si nebudou lhát, jenže nyní se dostali do situace, kdy pravdu ani jeden z nich nepovažuje za nejlepší řešení. Každý z nich má své tajemství, jež nechce prozradit, protože se obává reakce, jakou to vyvolá. Zároveň se snaží toho druhého chránit, neboť si jsou oba vědomi důsledků případného odhalení. Ale co když je to přesně naopak?

Naděje pro Magdu Magda se kvůli Mirkovi trápí již pěknou řádku dní. Neví, co má dělat, netuší, co bude dál. Bohužel není sama, kdo nyní tápe. Trápí se i Mirek, jenž se obrnil hradbou mlčení. Co dodá Magdě naději, že není všemu konec?

Jakub nedá Karle pokoj Zamilovanost je úžasná, pokud to má ten druhý stejně, city opětuje a vzájemné lásce nic nestojí v cestě. Ve chvíli, kdy je ve vztahu ještě někdo třetí, obvykle bývá zle. To moc dobře ví i Karla, jež doma tančí na minovém poli kvůli Jakubovi. Přestože se rozhodla vše ukončit, aby nepřišla o svou rodinu, Jakub ji jen tak jít nenechá. Zkouší kdeco, aby se s ní znovu viděl. Dokonce do toho zatáhne i Karliny blízké, kteří netuší, v jaké hře se kvůli němu ocitli.